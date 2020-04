Acqua di rose: tutte le proprietà benefiche per la pelle di questo antico elisir di bellezza e il migliore da acquistare on line

L'acqua di rose è un prodotto che trova largo impiego in ambito cosmetico grazie alle sue numerosissime proprietà: formulata per la prima volta da un farmacista inglese nel 1867 e ottenuta dalla distillazione in corrente di vapore dei petali di rosa, l'acqua di rose ha la capacità di mantenere un adeguato pH della pelle e di controllare la produzione eccessiva di sebo, dimostrandosi ideale quindi per trattare la pelle grassa, ma è anche dotata di proprietà lenitive, rinfrescanti e antinfiammatorie, perfette per chi ha la pelle sensibile, delicata ed allergica. Scopriamo allora tutte le proprietà di questo antico elisir di bellezza.

Proprietà

Tra le tantissime proprietà dell'acqua di rose, le principali per la bellezza delle pelle sono:

mantiene un adeguato pH della pelle e controlla la produzione eccessiva di sebo;

è dotata di proprietà lenitive, rinfrescanti, calmanti e antinfiammatorie;

combatte le irritazioni, l' acne , la dermatite e gli eczemi;

ha proprietà astringenti, antibatteriche e purificanti;

tonifica la pelle, purifica i pori e riduce infiammazioni e rossori;

è un potente antiossidante e tonificante e contrasta le rughe e gli altri segni dell’invecchiamento;

sgonfia borse e occhiaie e rivitalizza lo sguardo;

previene e riduce le macchie della pelle.

