Spugnette trucco: i migliori modelli e gli accessori per conservarle alla perfezione

Le spugnette per il trucco, ormai conosciute come beauty blender, sono un vero e proprio strumento professionale dalle molteplici funzioni: dal fondotinta all'illuminante, passando per correttore e prodotti per la skincare, in base alla forma, alla dimensione e ai materiale ogni spugnetta ha una funzione precisa e mirata. Inoltre, l'utilizzo della beauty blender è l'ideale sia per una base super naturale, stendendo il fondotinta effetto nude, sia per quanto riguarda le tecniche di contouring, strobing e baking.

Notoriamente la spugnetta per il trucco viene utilizzata per stendere e sfumare il fondotinta liquido, ma in realtà è perfetta anche con le polveri, il blush, il correttore, l'illuminante, creme e prodotti per la skincare e persino il rossetto. Inoltre, per un risultato ottimale, la beauty blender andrà sempre usata umida (più sarà bagnata, più il make up risulterà naturale), ed è bene sempre applicare prima il prodotto sulla mano o sul viso e poi lavorarlo con la beauty blender, picchiettando con un movimento leggermente rotatorio.

Vediamo quindi i migliori modelli di beauty blender per rapporto qualità prezzo e gli accessori per conservarle alla perfezione.

Il set di Beakey si compone di 5 beauty blender realizzate in lattice e materiale anallergico e con la speciale forma a goccia, progettata per aiutarti a creare un trucco naturale a regola d'arte.

Dall'eccellente rapporto qualità prezzo, queste spugne sono morbidissime, super colorate e applicano la giusta quantità di prodotto, garantendo un effetto naturale e a lunga tenuta.

Loveggs Beauty è una start up innovativa nel mondo della cosmetica, che pone la sua attenzione sulla qualità e sulla creazione di un design originale e ricercato. Le spugne di questo set sono specificatamente realizzate per essere morbidissime, così che non risultino mai ruvide al contatto con la pelle, accompagnando il trucco con dolcezza e delicatezza, sono di ottima qualità e resistono molto bene ai lavaggi; inoltre, nel set troverai 5 beauty blender, tutte di forme e dimensioni diverse, così da accontentare ogni esigenza di trucco. Nella confezione troverai anche il pratico contenitore porta spugne nero in silicone, che ti consente di far asciugare le spugnette alla perfezione, di conservarle al riparo da sporco e umidità e anche di portarle in giro comodamente.

Keep It Clean è il kit di pulizia marcato BeautyBlender, il marchio che ha inventato e prodotto la beauty blender originale. Questo kit è l'ideale per una facile pulizia delle spugnette da trucco: la spazzola rosa, che può essere comodamente fissata al palmo della mano, ti permette di pulire più blender contemporaneamente, mentre il mini detergente Blendercleanser Solid è stato sviluppato appositamente per la pulizia profonda delle beauty blender senza danneggiarle o seccarle.

Il set di Sayopin è perfetto per far asciugare e per conservare correttamente la tua beauty blender senza il rischio che si rovini. Il set si compone di due supporti a spirale, realizzati in acciaio inossidabile e dove poggiare in sicurezza la spugnetta mentre si asciuga, e due porta spugne a forma di gattino, morbide e molto carine. I porta spugne, inoltre, sono realizzati in silicone di alta qualità e sono dotati di un design cavo che permette una ventilazione ideale, così da proteggere le beauty blender da sporco e umidità. Inoltre, il set è disponibile in 3 colori diversi, e al suo interno troverai anche 5 elastici per capelli in omaggio e una bustina di plastica con cerniera dove riporre il tutto.

