Blue Wave, nasce il primo gel anti-age contro la luce di pc, tablet e smartphone

Ore e ore davanti al computer, per lavoro e non solo. Poi la serie tv preferita guardata sul tablet, infine una rapida (neanche troppo) occhiata a Facebook e Instagram sullo smartphone. Ma la pelle che dice di tutta questa 'luce blu'?

Forse non tutti sanno che i dispositivi di cui abbiamo parlato sopra, producono la cosiddetta luce blu (HEV – High Energy Visible) che, secondo recenti studi, è tra le principali cause dell’invecchiamento precoce della pelle. Proprio per questo Star Dust Italia - società leader nel settore dei cosmetici e complementi alimentari a base naturale – ha pensato di creare un prodotto anti-age per chi, per obbligo o per piacere, si trova spesso davanti a pc, tablet o cellulare.

Si tratta di Blue Wave, un gel anti-age fotoprotettore ad azione scavenger. Un prodotto di cosmesi caratterizzato dalla presenza di 4 attivi testati, il cui fine è quello di neutralizzare la formazione dei radicali liberi indotti da raggi UVA e raggi HEV (la tanto temuta luce blu, appunto).

“La contaminazione digitale, contrariamente a quanto avviene per i raggi UV che determinano un danno immediatamente visibile sulla pelle, agisce in maniera invisibile, graduale e costante nel tempo – ha spiegato il direttore tecnico di Star Dust, il Dr. Carlo Sucapane – […] per questo motivo è stata creata una formulazione che potesse aiutare la nostra pelle ad avere una protezione dagli agenti esterni per un trattamento globale contro il foto-invecchiamento”.

Blue Wave di Star Dust, foto @ufficiostampa

Blue Wave di Star Dust, come si presenta e come si usa

L’innovativo gel anti-age contro la luce blu, ideato da Star Dust Italia, si presenta in un tubetto da 30 ml. Ha una texure leggera, che riduce la grandezza dei pori e dona alla pelle uniformità e luminosità (dunque, oltre a proteggere, rende anche la pelle più bella a prima vista). Ha un profumo neutro, che non infastidisce e ha un lieve effetto ‘tensore’.

Il prezzo non è dei più modesti se si pensa che un tubetto da 30 ml costa 35 euro, ma c’è da considerare che si tratta di un cosmetico di alta qualità, all’avanguardia realizzato e testato da un’azienda italiana qual è la Star Dust. Un gel cosmetico consigliato a chi lavora al pc, a chi non stacca mai gli occhi dal tablet, ma anche a chi è selfie dipendente!