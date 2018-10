Blush, tutto quello che c’è da sapere

Fondotinta, cipria, ombretti e rossetti non devono mancare nel beauty case di ogni donna, ma attenzione a non dimenticare il blush. Più comunemente chiamato ‘fard’ questo prodotto di make up è fondamentale per illuminare l’incarnato, definire la forma del viso e rifinire il trucco con un ultimo tocco di raffinatezza.

Usare il blush, però, è qualcosa che mette in crisi molte donne e cadere nella trappola del ‘mascherone’ o nell’effetto ‘Heidi’ è molto comune. Basta, però, conoscere alcuni trucchetti per scegliere e applicare correttamente il blush.

Tipi di blush

Per prima cosa è importante sapere che esistono blush in polvere e blush in crema: i primi vanno applicati dopo fondotinta e cipria e sono consigliati soprattutto a chi ha pelle grassa che tende all’antiestetico effetto lucido nella zona T (fronte, naso, mento). I secondi si mettono dopo il fondotinta e vanno poi fissati con la cipria.

Come scegliere il colore del blush

La scelta del colore è fondamentale: sicuramente molto dipende dalla propria carnagione, ma, in generale per bionde, rosse o more la regola è la stessa: meglio evitare tonalità troppo scure per preferire toni del rosa e dell’arancio, più delicati, ma comunque sbarazzini e luminosi.

Come applicare il blush

Applicare il blush può diventare un gioco da ragazze se si utilizzano gli strumenti giusti. Cosa occorre? Un pennello da blush, con setole morbide (niente spugnette, niente pennelli piccoli). Guardatevi allo specchio, sorridete e passate il pennello nel punto in cui la gota va all’insù. Per quanto riguarda il blush in crema, usate le dita o il roll-on se presente e uniformate con l’ausilio di una cipria.

Tutto chiaro? Se avete bisogno di trovare il blush più adatto a voi, cliccate qui per avere a disposizione una vasta vetrina di prodotti in crema o in polvere.