Ciglia finte per Capodanno, quali scegliere per essere sexy e appariscente

Molte ragazze ne sono spaventate, altre le hanno provate una volta e se ne sono innamorate perdutamente. Parliamo di ciglia finte. Facili da applicare, sicure (ovviamente parliamo di materiale di qualità), belle, capaci di rendere lo sguardo intenso, profondo, sensuale. Oltre alle classiche ciglia finte nere, però, esistono dei modelli un po' eccentrici, perfetti per aggiungere un tocco un po' pazzerello al 31 dicembre.

Ecco 5 modelli di ciglia finte per Capodanno:

1. Ciglia glitter

Per uno sguardo super scintillante, ci sono le ciglia glitter argento, perfette per la notte di Capodanno. Facili da applicare stanno bene sia su occhi scuri che chiari, alle bionde, alle more e alle rosse.

Scopri di più su Amazon a 6,11 euro

2. Ciglia piumate blu

Se il vostro look di Capodanno è molto appariscente, magari sui toni del blu, dell'azzurro o dell'argento, abbiamo da proporvi le ciglia piumate azzurre e nere, molto particolari, solo per coloro che non hanno mai paura di osare.

Scopri di più su Amazon a 4,92 euro

3. Ciglia rosa piumate

Sempre piumate, ma rosa, bellissime sugli occhi marroni. Da abbinare ad un abito di paillettes per essere sexy e appariscenti nell'ultima notte dell'anno.

Scopri di più su Amazon a 5,08 euro

4. Ciglia piume gialle

Parliamo ancora di piume, ma cambiamo ancora una volta colore. Il giallo è tra i colori protagonisti di stagione, perché non sfoggiarlo anche sugli occhi a Capodanno. Le ciglia finte piumate sulle tonalità del giallo e del nero sono perfette anche abbinate ad un look animalier.

Scopri di più su Amazon a 4,50 euro

5. Ciglia finte sfumate

E per un effetto appariscente ma più delicato, su Amazon si possono acquistare anche delle carinissime ciglia finte sfumate, sui toni del blu, del nero e del viola. Sbarazzine e anche un po' rock.

Scopri di più su Amazon a 4,99 euro