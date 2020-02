Ciglia finte con eyeliner magnetico, le più comode e facili da mettere

Le ciglia finte sono un accessorio capace di trasformare lo sguardo e di rendere perfetti i make up più elaborati, come anche di dare un tocco in più a quelli più semplici. Ma il vero problema della maggior parte delle ciglia finte è l'applicazione: infatti, quelle magnetiche sono semplici da mettere ma hanno spesso problemi di durata e tenuta, mentre le "classiche" ciglia finte con la colla sono perfette per chi ha una grande manualità, ma macchinose e complicate da indossare per tutte le altre (inoltre, non sono indicate per chi ha occhi e/o pelle sensibili). Se anche tu desideri uno sguardo da star e sei alla ricerca di un prodotto veloce e facile da applicare, la soluzione sono le ciglia finte con eyeliner magnetico!

Queste ciglia finte, infatti, non richiedono colla e sono facilissime da mettere: ti basterà tracciare una linea sulla palpebra con l'eyeliner magnetico, applicarci sopra le ciglia finta et voilà, il gioco è fatto!

Le ciglia magnetiche di Hilareco sono realizzate a mano in fibra artigianale di grado A: ultra morbide e lunghe, non richiedono colle o adesivi e sono dotate di 5 potenti magneti ciascuna. Questi magneti si associano alle particelle magnetiche ultrafini dell'eyeliner, permettendo alle ciglia di rimanere al loro posto a lungo, senza creare fastidi o problemi; infatti, l'assenza di colla previene qualunque tipo di irritazione o allergia agli occhi e anche potenziali danni alle ciglia naturali.

Il kit marcato Hilareco si compone di due paia di ciglia finte magnetiche 3D, un eyeliner magnetico, uno specchietto porta ciglia, una pinzetta in lega per facilitare l'applicazione e la rimozione delle ciglia finte e tre paia di ciglia finte da applicare con la colla.

Le ciglia finte magnetiche hanno un aspetto molto naturale e risultano leggere, incredibilmente facili da applicare e comodissime da indossare, anche tutto il giorno, mentre l'eyeliner è liquido, duraturo, resistente alle sbavature e impermeabile. Inoltre, tutti i prodotti di questo kit sono ipoallergenici e sicuri per il contatto con la pelle, mentre le ciglia finte sono tutte riutilizzabili (a patto di utilizzarle, lavarle e conservarle con cura) e facili da pulire.

Come abbiamo detto prima, le ciglia magnetiche 3D di Hilareco sono facilissime da indossare: dopo aver agitato la boccetta, applica uno strato spesso di eyeliner lungo la riga superiore delle ciglia e aspetta che si asciughi (circa 1 minuto); a questo punto, aiutandoti con l'apposita pinzetta, metti le ciglia magnetiche sulla linea dell'eyeliner e il gioco è fatto! Inoltre, se le ciglia non dovessero incollarsi saldamente, ti basterà rinforzare la linea disegnata con altro eyeliner magnetico.

Per utilizzare al meglio questo kit, ricordati di rimuovere le ciglia magnetiche prima di struccarti (per rimuovere l'eyeliner magnetico basterà un semplice struccante per occhi), di lavare il viso e prima di farti la doccia, di maneggiare delicatamente le ciglia sia nell'applicazione che nella rimozione e di riporle sempre nella loro custodia quando non le utilizzi.

Il kit marcato Hilareco si contraddistingue, quindi, per le ciglia magnetiche 3D dall'effetto naturale, comode, leggere, che durano a lungo e facilissime da applicare, la presenza dell'eyeliner magnetico, facile da stendere e duraturo, e il packaging femminile e curato.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 17,99€