Ciglia magnetiche 3D: il modo più veloce, economico e sicuro per avere occhi da cerbiatta

Pratiche e funzionali, le ciglia magnetiche sono una delle ultime novità in campo beauty, perfette per chi desidera ottenere uno sguardo seducente in poco tempo e con il massimo del risultato. Realizzate in fibre sintetiche, non necessitano di colla, perché dotate di piccolissimi magneti che fanno aderire le ciglia finte a quelle naturali: per ciascun occhio infatti, è prevista l’applicazione di una coppia di ciglia, da inserire sopra e sotto quelle naturali.

Le ciglia magnetiche rappresentano quindi una vera e propria rivoluzione rispetto alle ciglia finte tradizionali, in termini di facilità di utilizzo e vantaggi: sono facili da applicare e pratiche da usare anche dalle meno esperte, grazie all’assenza di colla, e hanno anche il vantaggio di poter essere rimosse senza rischi per le ciglia naturali.

Il set di ciglia finte magnetiche marcato Ldreamam è il più acquistato su Amazon.it: a fronte di un ottimo prezzo e altrettanta qualità del prodotto, questo set è l’unico a comprendere anche un’utilissima pinzetta di plastica, che rende l’applicazione delle ciglia finte praticamente una passeggiata. Le ciglia magnetiche, infatti, non possono essere applicate usando una normale pinzetta, che aderirebbe al magnete rendendo impossibile l’operazione di posizionamento. Realizzate a mano con fibre di seta di alta qualità, queste ciglia sono morbide, leggere e confortevoli, dall’effetto davvero naturale, e all’interno del set troverai 4 modelli di ciglia, più o meno folte, a seconda dell’effetto che desideri. Inoltre, proprio perché non hanno bisogno di colla, non si rovinano e possono essere riutilizzate.

Facili da indossare, sono dotate di tre magneti appositamente progettati, che permettono di evitare irritazioni agli occhi e prevenire qualsiasi danno alle ciglia naturali; inoltre, i magneti sono resistenti, tengono bene e aderiscono perfettamente l’uno con l’altro. Per rimuovere le ciglia magnetiche, basterà separare delicatamente la parte inferiore de quella superiore; queste ciglia finte non necessitano di mascara aggiuntivo, ma se desideri ottenere un effetto “wow” ancora più marcato, ricordati di truccare gli occhi con eyeliner e mascara prima di procedere all’applicazione.

Il kit, oltre alle ciglia e alla pinzetta per l’applicazione, è dotato anche di un pettinino ed è contenuto in una scatolina magnetica, compatta e portatile, che protegge le ciglia magnetiche e le mantiene in ordine, dotata di specchietto.

Il set di ciglia finte magnetiche marcato Ldreamam è in vendita su Amazon.it a soli 15,99 €: approfittane subito!

Scopri di più su Amazon.it