Se stai cercando un mascara in grado di dare volume e lunghezza alle ciglia, la soluzione è indubbiamente il Paradise Extatic di L’Oréal Paris. Questo mascara, infatti, dona volume intenso, lunghezza da estasi, ed ha un’applicazione scorrevole e ultra-semplice.

Inoltre, solo per San Valentino, questo mascara si veste d'amore, grazie al design super romantico in rosa, arricchito da cuori e decorazioni rosse.

Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo mascara.

Il mascara Paradise Extatic di L'Oréal Paris è un prodotto molto apprezzato sia per l’effetto volume che dona alle ciglia che per la sua durata ed il comfort. Dall'effetto incurvante e volumizzante, la sua formula è arricchita da preziosi oli nutrienti e rinforzanti, che rendono morbide le ciglia, facilitano la stesura del prodotto e lo rendono anche facile da struccare. Inoltre, lo scovolino è molto comodo da usare, grazie alle setole morbide e flessibili, e la texture ultra pigmentata, dal nero intenso, risulta densa ma non pastosa e facile da stendere.

Adatto anche per chi ha occhi sensibili e per i portatori di lenti a contatto, il mascara Paradise Extatic di L'Oréal Paris volumizza e incurva le ciglia, pettinandole e districandole senza mai appiccicarle; inoltre, dona uno sguardo intenso e magnetico ed ha un'ottima durata, resistendo da mattina a sera, senza sbavature o grumi.

Pro:

ultra-concentrato di pigmenti - il nero risulta intenso sin dalla prima passata,

ha una durata molto buona,

buon rapporto qualità/prezzo,

nessuna sbavatura, niente grumi.

Desideri ancora più volume? Nessun problema: prova il Primer ciglia volumizzante di L'Oréal Paris, da applicare prima del mascara per amplificarne l'effetto. Qui trovi la recensione di questo prodotto.



Scopri l'edizione limitata per San Valentino del mascara Paradise Extatic di L'Oréal Paris in vendita su Amazon.it a 16,65€