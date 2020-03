A tutto smalto: i colori di tendenza per la moda Primavera Estate 2020

La bella stagione si avvicina, e con lei sono in arrivo le nuove tendenze moda. Parlando di unghie e smalti, i diktat della Primavera Estate 2020 prevedono colori perfetti per soddisfare i gusti di tutte: dalle tonalità romantiche e femminili, come il rosa e il nude, per manicure più sobrie e sofisticate, alle nuance pastello, vivaci e coloratissime, come il Classic Blue, il colore dell'anno secondo Pantone. Per quanto riguarda il finish, inoltre, via libera a smalti glossy, perlati e con microglitter.

Per una manicure super glamour, ecco allora i colori più girlish e di tendenza per la moda Primavera Estate 2020 con i migliori smalti da acquistare on line!

Tra i must have di stagione troviamo lo smalto bianco latte; perfetto anche sulla pelle chiara, grazie all'effetto optical che questa nuance dona, questo smalto è stato il protagonista anche della nail art di Meghan Markle, accompagnando la Duchessa del Sussex durante gli ultimi giorni da Senior Royal. Una manicure passe-partout che si abbina alla perfezione con ogni tipo di outfit e di occasione!

Per provare questo fantastico colore ti consiglio lo smalto Nail Lacquer di OPI, dai pigmenti perlati e brillanti e dotato di pennello ProWide Brush, che consente un'applicazione perfetta. Vincitore del Sunday Times Style Beauty Awards 2015, questo smalto resiste bene alle sbeccature, dura fino a 7 giorni e si asciuga rapidamente. Inoltre, ha una formulazione green, priva di toluene, formaldeide e DBP.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Il classic blu è una delle tonalità più cool della moda Primavera Estate 2020: colore dell’anno secondo Pantone, non solo per quanto riguarda le unghie, ma anche per il make up e la moda in generale, è indubbiamente una nuance forte, vivace ed originale, ed una perfetta alternativa alle tonalità più chiare e cremose.

Per una manicure super cool ed originale puoi provare lo smalto gel n.32 di Bluesky, perfetto sia da solo che per una nail art più elaborata. Dalla finitura lucida e brillante, resiste a graffi e scheggiature, si stende bene ed ha un'ottima tenuta; inoltre, si asciuga con la lampada a LED o UV e, grazie alla tecnologia UV3, si può rimuovere facilmente in soli10 minuti.

Le tonalità nude sono tutte quelle tonalità che riprendono i colori della pelle: una gamma di nuance molto ampia, capace di regalare alle mani un aspetto naturale, elegante e curato. Perfettamente in linea con le tendenze moda della Primavera Estate 2020, lo smalto nude sarà uno dei grandi protagonisti della stagione in tutte le sue sfumature, da quelle più rosate ai beige. Ricorda però che, per scegliere lo smalto migliore per la tua manicure, dovrai optare sempre per una tonalità più scura o più chiara rispetto alla carnagione, o rischi che diventi un tutt'uno con la tua mano.

Per sfoggiare un look semplice, ma sofisticato, puoi scegliere lo smalto nude Sugar Daddy di Essie: disponibile in diverse tonalità, è uno smalto dal finish brillante e dalla resistenza estrema, fino a 14 giorni. Dotato di un pennellino piatto, si stende con estrema facilità, è molto fluido, asciuga rapidamente e dona una copertura impeccabile, per un risultato naturale, luminoso e curato.

Tra i colori degli smalti di tendenza nella Primavera Estate 2020 troviamo un grande classico: il rosa. Dal malva al salmone, fino al rosa baby, questo colore illuminerà la stagione in ogni sua tonalità e declinazione; il finish più in voga sarà indubbiamente glossy e brillante, perfetto per dare alla manicure un tocco fresco e delicato al tempo stesso.

Ideale per chi non desidera cedere a una nail art troppo baby, ma non vuole comunque rinunciare al rosa è il color malva: una tonalità molto particolare perfettamente rappresentata dallo smalto gel Creamy Mauve di Pink Gellac. Questo smalto professionale nel colore malva e con finitura panna è di ottima qualità, si stende facilmente, si asciuga velocemente sotto la lampada LED o UV e dura almeno due settimane.

