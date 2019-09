Il miglior correttore professionale per macchie, imperfezioni, cicatrici e tatuaggi

La ricerca della perfezione è sicuramente un’utopia, ma ci sono dei momenti in cui vorremmo sfoggiare un viso impeccabile, senza imperfezioni o macchie, o in cui è necessario nascondere un tatuaggio, ma non è sempre facile intervenire per far sparire questi segni dal proprio corpo.

Ma da oggi non sarà più un problema: il correttore di Scobuty, infatti, è un prodotto cosmetico davvero eccezionale, che ti consentirà di nascondere in un attimo e in maniera totale i tuoi tatuaggi (ad esempio per un colloquio di lavoro particolare), antiestetiche imperfezioni o cicatrici anche importanti. Dalla formulazione naturale, senza alcool e senza sostanze chimiche tossiche, questo correttore rispetta e non irrita la pelle, lasciandola respirare. Dalla texture leggera e resistente ad acqua e sudore (tanto da poter essere tolto solo mediante lo struccante specifico incluso nella confezione), può essere utilizzato sia sul viso che sul corpo.

Nella confezione troverai un correttore bianco, uno marrone e una vaschetta vuota dove miscelare i due colori, una palettina per prelevarli e mescolarli e un flaconcino di struccante per rimuovere il prodotto. Mixando i due colori, potrai trovare la nuance più adatta alla tua pelle: ricorda che più la macchia o il tatuaggio è scuro, più correttore marrone dovrai utilizzare. Una volta trovata la colorazione adatta, sarà sufficiente stenderla sul tatuaggio per vederlo immediatamente sparire.

Realizzato con ingredienti di qualità, il correttore di Scobuty assicura una copertura totale dall'effetto molto naturale, si asciuga velocemente ed è davvero efficace; inoltre, è sufficiente una piccolissima quantità di prodotto per coprire le zone interessate. Trovi il correttore professionale di Scobuty in vendita su Amazon.it a 14,99 €: approfittane subito!

