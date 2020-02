Le migliori creme corpo idratanti per una pelle morbida e vellutata

La crema per il corpo è un prodotto che non può assolutamente mancare nella nostra beauty routine quotidiana. Capace di idratare e nutrire la pelle, e di mantenerla liscia, sana e vellutata, la crema idratante aiuta a ridurre la perdita di acqua dall’epidermide, anche grazie alle sostanze emollienti spesso contenute al suo interno, che si uniscono al film idrolipidico presente sulla pelle mantenendola morbida e sana.

In commercio esistono talmente tante proposte che spesso si finisce per ritrovarsi confusi e scegliere un prodotto in base al profumo, al prezzo o alla fretta, ma è importantissimo riuscire ad individuare la crema per il corpo giusta per il nostro tipo di pelle e, soprattutto, che sia il più naturale possibile. La presenza di sostanze siliconiche (sostanze sintetiche derivate dal silicio e non dermo-affini), infatti, anche se può dare un immediato effetto di morbidezza, a lungo andare danneggia la salute della pelle. Abbiamo quindi selezionato le migliori creme idratanti per il corpo che puoi trovare su Amazon.it, tutte con ingredienti naturali e rispettosi della pelle: scoprile subito!

Crema idratante rigenerante alla bava di lumaca - per pelle sensibile, normale o grassa

La crema alla bava di lumaca di Nuvò è un prodotto biologico certificato (certificato ecobiocosmesi di AIAB) che combina l'azione di 12 principi attivi naturali per un effetto nutriente, protettivo, elasticizzante, coadiuvante nei trattamenti contro le smagliature e contro i segni del tempo. Ricca di vitamine e antiossidanti, questa crema rende la pelle morbida e setosa, e contiene bava di lumaca pura e concentrata, che contiene naturalmente Allantoina, Collagene, Elastina, Acido Glicolico e Proteine naturali. Inoltre, la crema di Nuvò è un prodotto 100% made in Italy, ha una texture leggera che non unge e si assorbe velocemente, ha una delicata fragranza anallergica ed è nichel tested e dermatologicamente testata.

Scoprila la confezione da 200ml in vendita su Amazon.it a 24,90€

Burro di karité arricchito con olio di oliva, cera d’api e olio di Argan - per pelle secca o arida

Questa è una crema super idratante 100% naturale a base di burro di karité grezzo e non raffinato di prima qualità, arricchito da olio greco extra vergine di oliva, cera d'api organica, olio di Argan, olio di Jojoba e olio di Elicriso. Questo burro è l'ideale per idratare e nutrire la pelle secca ma anche i capelli e le labbra, oltre che gomiti, mani e piedi, ha proprietà lenitive ed anti-invecchiamento, riduce rughe, smagliature, cicatrici e cellulite e aiuta a prevenire acne ed eritemi. Inoltre, è senza profumo, ha una texture densa e compatta e deve essere utilizzata in minime quantità, in quanto particolarmente ricca e corposa.

Scopri la confezione da 250ml in vendita su Amazon.it a 16,99€

Balsamo idratante naturale con collagene e oli naturali - per pelle normale e sensibile

Il balsamo per il corpo di 5kind è una crema idratante e nutriente realizzata con estratti naturali di alta qualità, cruelty free (non testata sugli animali) e priva di parabeni, oli minerali, ftalati, glicole propilenico e coloranti sintetici. Ricco di oli naturali, olio di Cocco, olio di Germe di Grano, Cera di Palma e Vitamina E, questo balsamo naturale lascia la pelle morbida, elastica, sana ed idratata, oltre ad avere funzione antiossidante e anti-invecchiamento, proteggendola dai radicali liberi e stimolando la produzione di collagene. Inoltre, ha una consistenza leggera, si assorbe immediatamente e non lascia la pelle unta.

Scopri la confezione da 200ml in vendita su Amazon.it a 13,97€

Crema idratante organica alla menta - per tutti i tipi di pelle

La crema di B.O.T. cosmetics & wellness contiene il 98% di ingredienti naturali e l'80,87 % di ingredienti biologici, ed è priva di parabeni, colori sintetici, profumi, ftalati e solfati dannosi; dalla formula vegetariana e cruelty free, ha un alto contenuto di antiossidanti, che riducono la perdita d'acqua trans-epidermica e migliorano l'elasticità della pelle, e una funzione fortemente idratante e nutriente, che rende la pelle morbida e vellutata. Questa crema è a base di olio essenziale di Menta, che purifica e rinfresca la pelle, succo di aloe vera, olio di Camelina Sativa (100% naturale, pressato a freddo e filtrato) e burro di shea, che forniscono idratazione e nutrimento. Inoltre, ha un ottimo profumo, si assorbe velocemente e lascia una piacevolissima sensazione di freschezza.

Scopri la confezione da 250ml in vendita su Amazon.it a 10,62€

Crema idratante energizzante al tè verde e perle di miele - per pelle secca o arida

Dalle proprietà idratanti, energizzanti, rinfrescanti, tonificanti, antiossidanti e lenitive, la crema per il corpo di Elizabeth Arden è un prodotto a base di pappa reale ed estratto di tè verde, ingredienti ideali per nutrire e lenire la pelle secca; arricchita con perle di miele, lascia la pelle morbida ed idratata, non unge, è facile da stendere e si assorbe rapidamente. Inoltre, ha una texture vellutata e un ottimo profumo fruttato, arricchito da note di scorza d'arancia, bergamotto, menta piperita, tè verde, gelsomino, quercia, muschio e ambra.

Scopri la confezione da 500ml in vendita su Amazon.it a 18,90€