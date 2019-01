Yope, le creme mani a 'prova di freddo', la nostra recensione

Con l'arrivo del freddo, le prime a risentirne sono le mani (un po' come le labbra). Sempre esposte e troppo poco protette, tendono a screpolarsi, a seccarsi e, in alcuni casi, a spaccarsi. Per questo è necessario curarle, coccolarle e proteggerle costantemente in inverno (non solo con un paio di caldi guanti!).

La migliore amica delle mani in inverno è, senza dubbio, una buona crema che possa creare uno schermo contro l'abbassamento delle temperature. Abbiamo voluto provare la linea di creme YOPE, consigliata per pelle secca, screpolata e arrossata.

Le creme mani Yope: caratteristiche

Le creme mani di Yope sono arricchite con selezionati ingredienti di origine naturale, sono state formulate con l'obiettivo di idratare e nutrire la delicata pelle delle mani. Sono disponibili in 3 profumazioni: Ginger & Sandalwood, rinforzante e antibatterica. Salvia & Green Caviar, in grado di idratare e lenire i rossori cutanei. Tea & Mint, dalle proprietà antinfiammatorie e lenitive. In vendita tutte al prezzo di 8,99 euro.

La nostra esperienza con le creme Yope per mani

Noi abbiamo provato la crema mani di Yope 'Ginger & Sandalwood' con azione rinforzante e antibatterica. Un prodotto dal profumo speziato, con estratto naturale di zenzero e sandalo e con oli vegetali naturali ed organici (olio di Argan, olio di cocco e olio d'oliva), il burro di karitè e la vitamina E.

Abbiamo applicato la crema Yope più volte nel corso della giornata e ne abbiamo trovato beneficio. La crema zenzero e sandalo, oltre ad una buonissima profumazione, intensa ma ben equilibrata, lascia sulle mani una sensazione di nutrimento, crea uno vero e proprio schermo ma senza effetto grasso.

Una caratteristiche che ci è particolarmente piaciuta della crema Yope (che vale per tutte e tre le profumazioni) è il flacone da 100 ml. Comoda da tenere in borsa, ma non di quelle creme tascabili che alla seconda applicazione già sono finite. La crema Yope è pensata per accompagnare le donne durante tutto l'inverno e lo si capisce già dal packaging.

Gallery