Le migliori creme solari per il corpo

Proteggersi dal sole è essenziale per la nostra salute e per quella della nostra pelle. Non sempre però è facile trovare la crema protettiva solare giusta. Ci sono quelle che ungono troppo, quelle che non ci proteggono abbastanza, quelle di cui non ci piace la profumazione. Oggi vi consigliamo le 5 migliori protezioni solari disponibili su Amazon!

1.Vichy Ideal Soleil Acqua Solare Protettiva SPF30

L'acqua solare protettiva della Vichy è senza dubbio la novità dell'anno in fatto di protezioni solari. Si tratta di una vera e propria acqua che basta vaporizzare sul corpo per essere in un attimo protetti dai raggi UVA e UVB. La sensazione sulla pelle è di freschezza, perfetta quindi se non amate sentirvi appiccicosi o utilizzare oli sul corpo. Ha un SPF30 ed è disponibile in ben tre versioni: idratante, antiossidante e abbronzante.

2. Avene Solare Spray SPF 30

Il secondo prodotto che vi consigliamo è sempre un solare spray, questa volta di un marchio un po' più high cost. Anche questa lozione protettiva solare ha un SPF30 ed è perfetta per chi non ama sporcarsi le mani quando applica la protezione. Oltre ad avere un'azione protettiva è antiossidante e perfetta per le pelli sensibili.

3. Garnier Ambre Solaire Crema Solare Abbronzatura Intensa

Una crema spray per ottenere un'abbronzatura intensa proteggendosi allo stesso tempo dai raggi dannosi del sole. Questa crema solare spray di Garnier ha infatti un fattore di protezione 30 ma al tempo stesso contiene un attivatore di melanina che vi farà abbronzare più rapidamente. Perfetta anche se amate farvi il bagno al mare o in piscina perché è waterproof.

4. Equilibra Aloe Crema Solare Spf20

Se ci tenete all'ambiente e alla vostra pelle ecco la crema solare che fa per voi! La crema solare di Equilibra è realizzata con una grande percentuale di ingredienti naturali, come ad esempio l'aloe. Contiene all'interno ben il 20% di aloe vera che contribuisce a mantenere la pelle idratata anche durante l'esposizione al sole.

5. Piz Buin In Sun idratante crema solare con SPF 30

Se volete far girare tutti i vicini di ombrellone quando applicate la vostra crema solare allora la lozione di Piz Buin è quello che fa al caso vostro. Un prodotto di alta qualità e con una profumazione a dir poco divina!

