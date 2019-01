Curare le labbra in inverno, quali prodotti usare

Di solito siamo molto attenti alla cura delle labbra in estate, quando andiamo al mare, quando entriamo - volutamente - a diretto contatto con i raggi del sole. E, allora, ricorriamo a stick protettivi, creme a schermatura totale, balsami '50+'. E d'inverno?

Cura delle labbra in inverno: tutti i segreti

E' abbastanza comune pensare che un rossetto o un lipgloss già siano sufficienti, nei mesi freddi, per proteggere le labbra dal freddo, ma quando il clima si fa davvero rigido, può non bastare. Vi è mai capitato, in inverno, di sentire le labbra secche, di notare qualche screpolatura davanti allo specchio, qualche pellicina o, nella peggiore delle ipotesi, di incorrere anche in piccoli tagli e ferite?

Queste, purtroppo, possono essere le conseguenze di una cattiva cura delle labbra in inverno. Ecco allora alcuni prodotti che possono trasformarsi in veri e propri alleati nel periodo invernale. Balsami, lipstick, creme e tanto altro, da poter acquistare anche online.

Balsamo labbra Burt's Bees

Un balsamo labbra comodo da portare sempre in borsa, delicato e disponibile in tantissime fragranze. L'azienda Burt's Bees specializzata nella cura e nella protezione delle labbra, accorre in nostro aiuto in inverno con balsami labbra compatti e tascabili ai gusti miele, cera d'api, cocco e pera, fragola, mango, melograno, mirtillo e cioccolato fondente, zenzero, pompelmo rosa, vaniglia. Disponibile anche una versione priva di profumazioni 'Ultra-conditioning' e 'Ultra-revitalisant'.

Burrocacao naturale alla cera d'api

Burt's Bees, la stessa azienda di cui vi abbiamo parlato sopra, per la cura delle labbra in inverno, propone anche un burrocacao in barattolo, da applicare con l'ausilio delle dita. A base di cera d'api, menta e olio (dall'azione rinfrescante) e vitamina E (calmante), questo prodotto è un toccasana per affrontare l'inverno con labbra sempre al top.

Balsamo labbra al Tea Tree Oil

Il Tea Tree Oil è uno dei migliori amici della pelle: la sua azione idratante, nutriente e lenitiva, infatti, lo rende un grande alleato della bellezza. Per questo lo ritroviamo in maschere, in lozioni per il viso e persino in balsami labbra per affrontare il freddo. Questa volta è un prodotto della Dr. Organic che vogliamo suggerirvi. Un balsamo per labbra secche e screpolate, con protezione SPF 15, realizzato con prodotti biologici provenienti da fonti naturali e sostenibili. Senza Ogm, oli minerali, coloranti artificiali e elementi chimici, questo balsamo labbra crea uno schermo protettivo e, contemporaneamente, coccola e nutre le labbra.

Burro di cacao Himalaya Herbals

Un prodotto naturale, ricco di vitamina E, dalla forte azione idratante e protettiva. Si tratta di un burro cacao dell'azienda Himalaya Herbals, pensato proprio per ammorbidire e idratare le labbra e per contrastare secchezza, screpolature e piccoli traumi.

Burrocacao nutriente con Burro di Karitè, mandorle dolci e olio di Argan

Burro di karitè, mandorle dolci e olio di Argan tutti insieme in un unico prodotto dalle proprietà nutrienti, calmanti, lenitive, idratanti. Si tratta del burrocacao Le Petit Marseillais, un balsamo per labbra tascabile che allevia immediatamente le labbra 'stressate', protegge da aggressioni climatiche e fornisce immediatamente una piacevole sensazione di comfort.

