Detergente viso per acne, di quali prodotti ci si può fidare?

L'acne è un'acerrima nemica di numerose ragazze e ragazzi. C'è chi ne soffre per un periodo limitato e chi, ahinoi, ci deve fare i conti tutti i giorni. Per questi ultimi, in particolar modo, la cosmetica ha creato delle linee di prodotti ad hoc, per prevenire e curare l'acne. Oggi parliamo, nello specifico, di detergente viso per acne, proponendovi 5 prodotti da acquistare (anche online!).

1. Effaclar di Roche Posay

Iniziamo con Effaclar di Roche Posay, un gel rinfrescante, pensato appositamente per pelle grassa, acneica, soggetta a brufoli e punti neri. Si tratta di un prodotto dermatologicamente testato, garantito, con cui purificare quotidianamente viso e collo, sentendo immediatamente una piacevole sensazione di freschezza. Il gel detergente di Roche Posay è abbinabile a a crema e lozione astringente.

Scopri di più su Amazon a 15,90 euro

2. Gel detergente Bleu & Marine Bretania

Un gel detergente anti comedoni e anti acne, prodotto da Bleu & Marine Bretania, in comodo flacone con dosatore, da applicare ogni giorno per una pulizia profonda della pelle (anche di quella più sensibile o particolarmente grasse). Non è aggressivo, si presenta sotto forma di soffice schiuma e si rimuove facilmente al primo risciacquo.

Scopri di più su Amazon a 9,45 euro

3. Garnier Pure Active Gel detergente purificante

Un gel per pelli miste, con imperfezioni, fresco, purificante e pensato per un uso quotidiano: è il Garnier Pure Active, uno dei prodotti più scelti dalle giovanissime, per il buon rapporto qualità-prezzo. Purifica i pori in profondità, è un anti-sebo e anti-imperfezioni, contiene acido ialuronico e zinco purificante.

Scopri di più su Amazon a 9,28 euro

4. Himalaya, gel detergente viso

Un gel detergente per il viso fresco, naturale, a base di Nim (albero della famiglia delle Meliacee) e curcuma, che disintossica e purifica la pelle, previene la secchezza ed è pensato per pelli sensibili e acneiche.

Scopri di più su Amazon a 6,40 euro

5. Detergente viso alla vitamina C di Poppy Austin

Un detergente viso alla Vitamina C di Poppy Austin. Un prodotto naturale e antietà, pensato per tutti i tipi di pelle, per quelle sensibili e quelle secche, per quelle grasse e per quelle acneiche. Gli estratti vegetali contenuti nel detergente viso, infatti, risanano e detergono le pelli grasse e tendenzialmente acneiche, mentre l'aloe, la rosa canina e l'albero del té nutrono, levigano e reidratano le pelli secche e sensibili.

Scopri di più su Amazon a 23,49 euro