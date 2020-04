I migliori dischetti e panni struccanti riutilizzabili, per eliminare il trucco alla perfezione senza inquinare l'ambiente

Struccarsi tutte le sere è un gesto fondamentale per prendersi cura della salute e della bellezza della propria pelle: i residui di trucco, infatti, ostruiscono i pori, causano impurità e accelerano la formazione di rughe e imperfezioni.

Siamo abituate ad usare detergenti abbinati ai dischetti di cotone o alle salviette, ma oggi esistono delle alternative economiche ed ecologiche per struccarsi alla perfezione e velocemente: i dischetti e i panni struccanti. Questi prodotti, infatti, sono lavabili e riutilizzabili e ti permettono di risparmiare e di non inquinare l'ambiente, perché durano a lungo e non devono essere riacquistati. Abbiamo quindi selezionato i migliori dischetti e panni struccanti lavabili e riutilizzabili: scoprili subito!

Il panno struccante marcato W7 è facile e veloce da utilizzare: per eliminare il trucco, infatti, basterà bagnarlo con dell'acqua tiepida, strizzarlo e passarlo con movimenti delicati e circolari sul viso. Semplice da pulire, può essere lavato in lavatrice o a mano, è molto morbido e lascia la pelle pulita, liscia e fresca. Questo panno struccante rimuove il trucco delicatamente, ma per il trucco più ostinato o waterproof puoi utilizzarlo in abbinamento ad un latte detergente o ad uno struccante.

I dischetti lavabili e riutilizzabili di Waabbi sono realizzati in bambù e cotone, sono completamente ecologici e plastic free, sia nella composizione che nel packaging, durano a lungo, anche grazie alla doppia cucitura rinforzata in morbido cotone e sono sicuri da utilizzare (sono dotati di certificazione REACH che esclude trattamenti chimici). Il set è composto da 12 morbidissimi dischetti struccanti, (60% Bambù, 40% Cotone) specificatamente studiati per struccare perfettamente eliminando ogni traccia di trucco anche dalle parti più delicate, come occhi e labbra, e 4 dischetti scrub (70% Bambù, 30% Cotone) che, grazie al tessuto dalla grana più spessa, esercitano un'azione esfoliante sulla pelle del viso. In più, all'interno della confezione troverai anche un sacchetto per il lavaggio e una travel bag in cotone 100%, con pratica chiusura con coulisse impreziosita da 2 perle in legno naturale, utile anche per conservare i tuoi dischetti puliti, evitando di sporcarli o impolverarli.

I panni struccanti marcati VIDI sono delicati e possono essere usati su ogni tipo di pelle; veloci e facili da usare, per eliminare ogni traccia di trucco basterà bagnarli con dell'acqua tiepida, strizzarli e passarli delicatamente sul viso. Ecologici e convenienti, questi panni sono privi di sostanze chimiche e possono essere riutilizzati tantissime volte, lasciando la pelle fresca e pulita. Inoltre, all'interno del set troverai anche la spazzolina per il viso, da utilizzare in abbinamento a un detergente: basterà inumidire la spazzola per il viso con un po' di acqua calda, aggiungere il detergente e massaggiarla delicatamente sul viso.

Questo set si compone di 16 dischetti struccanti realizzati in tessuto naturale (70% bambù organico e 30% cotone) ideali per rimuove in modo delicato ma efficace ogni traccia di trucco, anche waterproof. Le dimensioni di 8cm di diametro garantiscono una salda impugnatura e una maggiore copertura della superficie da struccare e questi dischetti sono riutilizzabili e lavabili in lavatrice a 40°C, utilizzando il pratico sacchetto in cotone in dotazione, o a mano. Inoltre, all'interno della confezione troverai anche un cofanetto in bambù, perfetto per conservare i dischetti al riparo da polvere e sporco.

