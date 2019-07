L’eyeliner nero in gel Super Liner Gel Intenza di L'Oréal Paris in vendita su Amazon a soli 9,50 €

Il make up è un momento fondamentale per tutte quelle donne che vogliono sentirsi belle e perfette in qualsiasi occasione. L’eyeliner è il cosmetico numero uno per definire lo sguardo ma, se da una parte piace a tutte, dall’altra crea un po’ di timore in quanto la sua applicazione risulta particolarmente difficile.

L’eyeliner in gel di L'Oréal Paris è la perfetta combinazione tra la formula liquida e quella in crema, ideale per ottenere uno sguardo intenso e facile da applicare, grazie alla texture speciale e al pennello ad alta precisione incluso nella confezione.

La texture in gel di Superliner Gel Intenza permette di realizzare un tratto spesso e preciso, si stende facilmente e si asciuga in fretta; il nero è intenso e leggermente opaco, non sbiadisce e resiste bene tutto il giorno. Il pennello professionale in dotazione permette di tracciare una linea perfetta e precisa. Inoltre, l’alta concentrazione di pigmenti assicura uno sguardo profondo e sensuale.

Consigliatissimo a chi cerca un look intenso e semplicità di applicazione!

