5 fondotinta per una pelle perfetta

Durante l’estate ci siamo un po’ adagiate, abbiamo fatto respirare la pelle e, complice l’abbronzatura, abbiamo evitato di utilizzare prodotti di make up coprenti per il viso. Ma, con l’autunno, il fondotinta torna ad essere il miglior amico di noi donne.

Perché? Perché copre biancore, stanchezza, imperfezioni del viso, ci regala un aspetto luminoso e curato e, particolare da non sottovalutare, crea anche uno schermo protettivo contro il freddo e gli agenti atmosferici. Se, anche voi, siete tra coloro che devono rinnovare il beauty case ricomprando un nuovo fondotinta, ecco 5 prodotti che Amazon propone, delle migliori marche e a prezzi più che competitivi. Considerando che possiamo fare il nostro acquisto comodamente da dietro il pc, il piano sembra perfetto. Non vi pare?

Ecco 5 fondotinta da acquistare sul noto sito di e-commerce:

1. Maybelline NY Superstay better skin

Iniziamo con un prodotto firmato Maybelline NY adatto, soprattutto, a chi ha la carnagione molto chiara. Si tratta di un fondotinta in crema, in comoda confezione con tappo dosatore, che promette di uniformare la pelle nascondendo rughe e imperfezioni, donando al viso un effetto porcellana. Trattandosi di una colorazione “Light beige”, si consiglia a chi ha la carnagione di un fototipo molto chiaro. Ovviamente, della stessa linea sono disponibili versioni per ogni genere di incarnato.

Scopri di più su Amazon a 11 euro

2. Max Factor, Fondotinta in mousse Whipped Creme

Max Factor propone un fondotinta in mousse perfetto per chi vuole ottenere un risultato impeccabile. Si tratta del fondotinta in mousse Whipped Creme, che assicura una copertura uniforme e un effetto luminoso. La formula di questo prodotto di make up idrata inoltre la pelle, senza seccarla ed è consigliato anche alle pelli più sensibili.

Scopri di più su Amazon a 10 euro

3. Silk Effect di Collistar

Viso effetto seta, incarnato perfetto ed effetto naturale. Tutto questo è possibile con il fondotinta Silk Effect Superoisturizing di Collistar. La nota azienda di beauty e make up propone un fondotinta in crema con all’interno anche una protezione SPF 10. Il prodotto è consigliato a chi ha pelle secca e disidratata.

Scopri di più su Amazon a 17,70 euro

4. Olaz Total Effect

Per chi cerca un prodotto leggero ma coprente, che nasconda i segni dell’età, ma che aiuti anche a preservare la pelle giovane e fresca, Olaz propone il suo Olaz Total Effect 7in1 BB Cream e Fondotinta. Un prodotto che illumina l’epidermide, riduce la visibilità dei pori, rassoda, idrata e rende più elasticizzata la pelle.

Scopri di più su Amazon a 17,49 euro

5. Vichy Liftactiv Flexiteint

Un fondotinta consigliato a tutte coloro che, oltrepassati i 35 anni, iniziano ad avere bisogno di un fondotinta anti-rughe. Questo prodotto, in comodo flacone dosatore, si presenta in una forma liquida e facilmente applicabile e uniformabile sul viso.

Scopri di più su Amazon a 19,40 euro