La recensione di Foreo Luna Play Plus, la spazzola per la pulizia del viso efficace e delicata

Foreo Luna Play Plus è una spazzola in silicone ideata per una pulizia profonda ed efficace della pelle del viso. Foreo è il brand svedese pioniere di questo tipo di tecnologia che, nel lontano 2013, ha lanciato il modello Luna, il primo dispositivo per la beauty routine ad unire le setole in silicone alle vibrazioni soniche.

Il Luna Play Plus è uno degli ultimi modelli prodotti da Foreo, e si contraddistingue per la sua capacità di pulire a fondo la pelle del visto e ottenere dei risultati incredibili; piccolo ma efficace, è un dispositivo ricoperto da una cover in silicone con 2 differenti zone massaggianti: nella parte inferiore sono presenti delle setole morbide e sottili, che puliscono delicatamente le pelli normali o sensibili, mentre nella zona superiore le setole sono più spesse, e donano una pulizia precisa e profonda delle aree come la zona T (fronte, naso e mento). L'utilizzo del silicone al posto delle setole di nylon offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore igiene, un'asciugatura più rapida e l'assenza di porosità, che previene la proliferazione dei batteri. Inoltre, il silicone utilizzato è morbido e liscio, estremamente delicato sulla pelle, ipoallergenico e privo di ftalati e BPA.

Foreo Luna Play Plus massaggia e pulisce efficacemente la pelle grazie alle 8000 pulsazioni T-Sonic al minuto, che eliminano il 99,5% di impurità, sebo, cellule morte, sporco e residui di trucco e rendono la pelle soda e luminosa; inoltre, il massaggio sulla pelle del viso risulta molto delicato e piacevole, e non provoca arrossamenti e/o irritazioni.

Leggero ed ergonomico, è facilissimo da usare e basterà utilizzarlo una o due volte al giorno per un minuto per ottenere in pochissimo tempo risultati davvero straordinari. Per sfruttare questo dispositivo al meglio, strucca il viso, applica un detergente e, dopo aver bagnato Luna Play Plus sotto l'acqua, accendilo e passalo sul viso con dei movimenti circolari, dal centro verso l’esterno per circa un minuto; dopo di che, sciacqua bene il viso, lava il dispositivo sotto l’acqua ed applica la tua solita crema idratante. Ricordati di utilizzare un detergente schiumogeno e di evitare quelli con granuli o contenente argilla, che potrebbero rovinare le setole di silicone. Potrai osservare i primi risultati già dopo pochi utilizzi: la pelle appare più bella, luminosa, con meno pori visibili e una tonicità sensibilmente migliorata.

Luna Play Plus è quindi un modello di fascia media della gamma Foreo che offre un ottimo compromesso tra i risultati offerti e il prezzo. Resistente all'acqua, leggero e comodo da portare in viaggio o in palestra, dona risultati visibili già dalle prime applicazioni. Inoltre, è alimentato da una pila mini-stilo sostituibile AAA, che ne permette un lungo utilizzo, ed è disponibile in 7 diversi colori (azzurro, blu, fucsia, giallo, nero, rosa e viola).

Pro:

efficace e delicato sulla pelle;

leggero, comodo e facile da usare;

il silicone lo rende più igienico e facile da pulire;

garanzia di 10 anni;

ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro:

assenza di un timer incorporato;

non ha la possibilità di regolare le velocità e/o le intensità delle vibrazioni;

assenza di un indicatore del livello della batteria.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a partire da 44,28€