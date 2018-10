Halloween, unghie ‘da paura’ per la notte delle streghe

Halloween è ormai alle porte e, oltre alla scelta del costume da brividi più adatto, è importante non tralasciare nessun aspetto del proprio look spaventoso. La nail art, in questo caso, gioca un ruolo fondamentale, per questo è bene decidere per tempo come fare le unghie ad Halloween.

E’ importante sapere che esistono varie alternative per ottenere unghie ‘da paura’: si può chiedere aiuto alla nail artist di fiducia, ci si può dilettare a casa con smalti e pennellini sottili, si può ricorrere alle unghie finte o agli adesivi per unghie. Oggi vi diamo qualche dritta per avere unghie super paurose nella notte di Halloween:

Halloween unghie, come farle

Se avete intenzione di andare dalla vostra onicotecnica /nail artist di fiducia, per rendere perfette le vostre unghie ad Halloween, non avete che da sbizzarrirvi. Potete optare per unghie nere, semplici ed eleganti, impreziosite con qualche strass e punto luce, potete lasciarvi trasportare dalla creatività dell’esperta, per farvi disegnare paesaggi paurosi, teschi, fantasmi, zucche e tanto altro. Sicuramente una nail art spaventosa potrebbe essere quella con unghie nere o bianche e colata di sangue rosso disegnata. Un’alternativa più simpatica, potrebbe essere quella con ragnatele e zucche. Se, invece, desiderate unghie di Halloween davvero macabre, fatevi dipingere un paesaggio tipicamente pauroso, con tombe, cimiteri, pipistrelli e luna piena.

Halloween, unghie finte

Se decidete di optare per unghie fintead Halloween, da applicare con l’apposita colla anche a casa, senza spendere molto, avete davvero una varietà di proposte tra cui scegliere. Nei negozi di cosmetica e make up, in alcuni negozi di moda femminile, ma anche online, su Amazon, ne troverete tantissime. Unghie finte con ragnatele, zucche, pipistrelli, mostri. Unghie nere a punta da strega e tanto altro ancora.

Scopri qui tutte le unghie finte di Halloween in vendita su Amazon

Halloween, adesivi per unghie

Infine, non sottovalutate gli adesivi paurosi per unghie ad Hallween. Perché su una base di smalto nero, grigio, bianco, rosso, viola, arancio o del colore che preferite e che più si addice al vostro travestimento di Halloween, potrete attaccare degli stickers davvero spaventosi e rimuoverli a festa terminata. Adesivi con fantasmi, con pipistrelli, con zucche, croci, cappelli da strega, vampiri, scritte e tanto altro.

Ecco tutti gli adesivi per unghie di Halloween in vendita su Amazon.

Buon divertimento!