Navanino, la lampada per applicare alla perfezione anche da sole lo smalto gel e semipermanente

La lampada LED/UV di Navanino è un accessorio capace di polimerizzare alla perfezione sia gli smalti semipermanenti che in gel . Intuitiva e facile da usare, questa lampada si caratterizza per:

Today Best raccoglie e giudica in maniera indipendente il meglio dei prodotti di ogni categoria. In alcuni casi possono esserci accordi che garantiscono a Today delle commissioni sulle vendite senza alcuna variazione sul prezzo finale per l'utente.