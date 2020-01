Labbra super volume con il lip gloss di Pinpoxe

Dal profumo dolce e delicato, il lip plumper gloss di Pinpoxe si stende facilmente ed è perfetto sia da solo che come finish su rossetti matte , grazie alla texture lucida e trasparente. Inoltre, si adatta a tutte le tipologie di incarnato, non appiccica ed è un prodotto vegan e cruelty free. Una volta applicato questo gloss , percepirai immediatamente un leggero pizzicore sulle labbra seguito da una sensazione di freschezza, indice dell'attivazione del prodotto; potrai notare da subito un effetto rimpolpante per labbra più piene, turgide e distese.

Avere labbra carnose, piene e sensuali è un desiderio comune a tantissime donne, ma non tutte hanno questa fortune. Se anche tu non sei naturalmente dotata di labbra morbide e voluminose , niente paura! La soluzione è lip gloss di Pinpoxe , un lucidalabbra idratante e volumizzante che dona labbra piene e carnose.