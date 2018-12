Make up per Capodanno, step by step

Vi abbiamo già dato una mano con i capelli e con l'outfit, ma ora è giunto il momento di dedicare un'ampia parentesi al make up per Capodanno. Sì, perché è assolutamente vietato fare a meno di un trucco luminoso e ben fatto nell'ultima notte dell'anno.

Step by step, vi condurremo alla realizzazione di un make up davvero invidiabile.

La base

Iniziamo dal fondotinta che è bene scegliere in base alla propria carnagione e al tipo di pelle. Con una pelle secca e spenta meglio preferire un prodotto in crema, con una pelle grassa che tende spesso all'effetto lucido, meglio un fondotinta in polvere e compatto. Una volta applicato il fondotinta in maniera uniforme, procedere con una cipria (prestando sempre massima attenzione al tono della carnagione).

Il blush

Un blush è fondamentale per definire e rendere più o meno intenso il make up di Capodanno. L'ideale sarebbe optare per un blush illuminante che doni alle gote un effetto luccicante. Per il colore meglio un rosato, non troppo forte, così da poter poi puntare tutto su labbra e occhi.

Ombretto

Uno smokey eye è ciò che non può mancare a Capodanno per impreziosire gli occhi. Ma al classico sfumato sui toni del grigio e del nero, si può aggiungere qualche variante. Una punta di ombretto oro, ad esempio, o rosso. Un eyeliner argento, uno Swarovski attaccato al lato dell'occhio. Avrete uno sguardo che rapisce.

Rossetto

Beh, sul rossetto abbiamo poco da dire. Ci vuole rosso. L'unica cosa che potrete scegliere è la tonalità di rosso che più vi si addice. Rosso Ferrari, rosso vermiglio, rosso bordeaux. Mat o lucido, o magari in versione lipgloss.

Ciglia finte

Ultimo tocco per un make up di Capodanno davvero perfetto, sono le ciglia finte. Potete sceglierne un tipo nero oppure osare con ciglia finte glitterate, piumate, rosse, blu, argento. Insomma, avete solo che da sbizzarrirvi.