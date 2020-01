Manicure 2.0: 4 penne per la cura delle unghie

In un mondo in cui si va sempre di corsa e c'è sempre meno tempo da dedicare alla cura di sè, prendono sempre più piede i prodotti e gli accessori capaci di dare il massimo in pochissimi istanti. E trasformare uno smalto, o un prodotto per la cura delle unghie, in una pratica penna, è un'idea davvero geniale: pratiche e facili di usare, sono perfette da portare sempre in borsa e velocizzano anche diversi step della manicure. Da quella idratante a quella riparatrice, passando per smalti e correttore, ecco allora 4 penne indispensabile per una cura delle unghie veloce ed impeccabile.

Un prodotto perfetto per la cura quotidiana delle cuticole, che idrata e ammorbidisce la pelle; questa penna è facile da usare, contiene ingredienti attivi derivati da oli vegetali naturali, tra cui vitamina E e C, avocado e olio di ricino, dona risultati visibili sin dalle prime applicazioni e può essere utilizzata anche per "far rientrare" le cuticole.

Scoprila su Amazon.it a 10,45€

Questo è un prodotto rinforzante per unghie fragili e danneggiate, specialmente formulato per proteggere e migliorare l'aspetto dell'unghia; pratico da applicare grazie al pennellino, contiene acido ialuronico cationico, che potenzia l’idratazione delle cuticole, e grazie ai suoi ingredienti attivi, quali il silicio e la pistacia lentiscus, promuove la crescita delle unghie, ne aumenta la resistenza, riducendone la rottura, e ne favorisce la mineralizzazione e la rigenerazione. Trasparente, comodo e facile da applicare, i primi risultati sono visibili già in 14 giorni

Scoprila su Amazon.it a 20,90€

Quante volte vi siete ritrovare ad armeggiare con dischetti e cotton fioc per rimediare agli errori commessi nella stesura dello smalto? Bé, grazie a questo set il problema è risolto! Il set si compone di 2 penne, con 3 punte di ricambio ciascuna, perfette per rifinire lo smalto e comodissime da usare. Pratiche e super precise, queste penne sono prive di acetone, e vanno imbevute al bisogno.

Scoprilo su Amazon.it a 7,99€

Lo smalto soak off è una via di mezzo tra il semipermanente e la ricostruzione in gel: veloce, pratico e a lunga durata, deve essere polimerizzato con lampada UV / LED e si rimuove facilmente. Grazie al design a forma di penna, comoda e leggera, questo smalto è facile da applicare e può essere utilizzato sia sulle unghie artificiali che su quelle naturali. Inoltre, è disponibile in 4 diversi colori: rosa, rosso, verde scuro e grigio.

Scoprila su Amazon.it a 9,99€