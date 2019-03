Maschere purificanti: quali scegliere per ridurre impurità ed imperfezioni

Pelle secca, grassa o impura: c'è una mashera purificante per ogni esigenza. Nell'infinito panorama della cosmesi è davvero difficile trovare la crema viso più adatta e che fa al caso nostro, davvero efficace e che purifichi in profondità l'epidermide.

Innanzitutto occorre stabilire il tipo di pelle da trattare: se tendete a lucidarvi nella zona T e avete spesso a che fare con fastidiosi brufoletti, la vostra pelle è allora probabilmente grassa; se il vostro viso tende molto a disidratarsi e/o a desquamarsi, allora sarà secca; se vi sembra di avere alcune caratteristiche sia di un tipo sia di un altro allora appartenete quasi certamente al tipo di pelle mista. Non dimentichiamo poi le pelli cosiddette “normali”, senza particolari tipi di problematiche, o molto sensibili, che tollerano difficilmente ingredienti aggressivi.

Le impurità della pelle sono uno degli incubi peggiori per ogni donna e la scelta giusta va fatta in funzione del tipo di epidermide. Non è affatto vero che pori dilatati e punti neri sono figli di pelli grasse e miste a tendenza oleosa, ma anche derma più sensibili e delicate o a tendenza secca hanno la necessità di essere trattate a fondo.

Oggi vi suggeriamo le 6 migliori maschere ad azione purificante e astringente.

1. L'Oréal Paris Sugar Scrub

Formula con il 100% di attivi esfolianti di origine naturale ricchi di nutrienti essenziali e la selezione di cristalli fini di 3 zuccheri (grezzo, di canna, bianco) che agiscono per un'esfoliazione intensa e delicata. Caratterizzata da una combinazione di ingredienti purificanti, questa maschera oltre a favorire un'esfoliazione delicata si prende cura del viso. I semi di kiwi al suo interno contribuiscono a levigare la cute, così da ridurre visibilmente i punti neri e affinare la grana del viso; infine, l'olio essenziale di menta piperita, ricco di proprietà leviganti riduce le imperfezioni mentre, l'olio essenziale di citronella serve a purificare la pelle in profondità garantendo la durata del trattamento.

Clicca qui per avere il prodotto al prezzo di € 8.38

2. Black Mask Peel Of

La maschera ideale per tutti i tipi di pelle, con il suo effetto peel-off e una nuova formula rimuove efficacemente acne, punti neri e imperfezioni, ed è facile da staccare. Previene la rigenerazione degli stessi punti neri: un risultato questo, che non è raggiungibile con altre marche.Contiene potenti estratti di bambù che possono rimuovere facilmente il grasso extra dalla pelle e le macchie ostinate sul viso. La formula ingegnosa è ricca di vitamina C, nutrienti idratanti ed estratti essenziali per la salute dell'epidermide del viso. Una caratteristica che la rende unica nel panorama dei peel-off è la sua tendenza a ridurre l'effetto delle radiazioni sul viso dal computer, aggiungendo vitalità alla pelle opaca e irregolare così da ottenere una pelle più luminosa. Aiuta a migliorare la circolazione sanguigna del viso e contribuisce gradualmente per una pelle più sana, più soda e più giovane. Con garanzia di soddisfatti o rimborsati! Cosa chiedere di più?

Clicca qui per avere il prodotto al prezzo di € 11,97

3. BlackHead Removal

Purifica la pelle eliminando i punti neri e lo sporco nero in modo efficace, pulisce in profondità i pori.Con un'eccellente efficacia rimuove tutti i punti neri, l'acne, minimizza i brufoli e illumina la pelle, permeandola e rendendola liscia, nutrendo la cute sensibile e rendendola morbida, idratata e levigata. Migliora l'elasticità del viso, accelera il metabolismo, e riduce la ruvidità e l'effetto buccia d'arancia. Il carbone vegetale contribuisce ad un'azione profonda e decisa. Indicata per chi vuole opacizzare e ridurre il sebo in eccesso. Ottimi risultati con l'utilizzo una volta a settimana.

Clicca qui per avere il prodotto al prezzo di € 12.90

4. Pranaturals Bentonite Clay Mask

L'argilla bentonitica, base principale di questo prodotto, è ideale per l'uso detox/purificante; questa crema facciale restringe i pori, rimuove le impurità, stringe e tonifica la pelle. È al 100% organica, completamente naturale e vegana (ottima caratteristica per gli amanti della categoria). Combatte punti neri, acne e pelle grassa: basta mescolarla con acqua o aceto di mele, applicare sul viso e lasciare asciugare per 15-20 minuti. Un effetto super ed immediato garantito. Cura cicatrici e tagli rigenerando nuove cellule della pelle e toglie le tossine in ecceso. Adatta a tutti i tipi di cute, è un vero e proprio disintossicante e rivitalizzante, un cosmetico sicuro e non tossico. Per la pelli più grasse basta lasciarlo agire 15-20 minuti, mentre per quelle sensibili occorrono 5-10 minuti al massimo. Lasciatevi coccolare da un bagno rilassante e questa prodigiosa crema viso.

Clicca qui per avere il prodotto al prezzo di € 8.99

5. Aliver, maschera d'oro magnetica per il viso

La sua composizione in polvere di ferro rende questa maschera magnetica una vera e propria novità. Aliver combina gli ingredienti tradizionali con le particelle di ferro. Rimuovendola con un magnete, si stimola quindi un micro-circolo in grado di migliorare le capacità auto-rigenerative della pelle e di ripristinare il funzionamento delle cellule anti-invecchiamento. I magneti sono da sempre utilizzati in ambito sanitario, soprattutto per contribuire alla guarigione delle ferite e nelle lesioni ortopediche; rimuovendo la maschera con il magnete si estraggono le impurità e si purifica la pelle, lasciando su di essa uno strato di residui a base minerale da massaggiare delicatamente con la punta delle dita. Il risultato? un effetto multiplo: questa maschera permette una pulizia profonda del viso, riduce al minimo pori, punti neri e acne, controlla il sebo, illumina e fa respirare la pelle, rinnova le cellule e migliora il tono e la consistenza. Adatta per una cute molto impura a con tendenza oleosa.

Clicca qui per avere il prodotto al prezzo di € 15.99

6. Active Charcoal di Buoceans

Si tratta di una maschera di pulizia facciale per la cura del viso, anti-invecchiamento, adatta per il trattamento dell'acne, i pori puliti, la pulizia a fondo. Riduce il sebo in eccesso e opacizza. Per un effetto completo si consiglia di applicare il toner una volta a settimana e lasciarlo in posa 20 minuti circa; la maschera andrà in profondità rimuovendo le impurità sotto cute e riducendo visibilmente già dopo la prima applicazione l'effetto dei pori dilatati. Perchè non provarla la sera sul divano, magari davanti la TV? in meno di mezzo il viso sarà pulito e libero da inestetismi ed imperfezioni.

Clicca qui per avere il prodotto al prezzo di € 12.99