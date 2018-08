Le migliori ciprie per fissare il makeup

Incipriarsi il naso è uno di quei gesti senza tempo che ogni donna di classe amava fare in un’uscita mondana. Ma a cosa serve davvero la cipria? La cipria, essendo una polvere assorbente e opacizzante, tende a fissare il makeup applicato sul viso come il correttore e il fondotinta, ed a farli durare tutto il giorno. Oggi abbiamo selezionato per voi le 5 migliori ciprie per fissare il makeup!

1.Maybelline New York Fit Me Matte&Poreless Cipria Opacizzante

La cipria opacizzante per eccellenza è quella della linea Fit Me di Maybelline. Si tratta di una cipria in polvere compatta sottilissima che quindi oltre ad opacizzare il viso ed a fissare il makeup dona un effetto di pelle levigata e soffice. Il prezzo è accessibile ed è disponibile in varie tonalità.

Scopri di più su Amazon

2.Rimmel Stay Matte

Una cipria in polvere compatta super mattificante. Perfetta per chi ha la pelle grassa o che tende a lucidarsi particolarmente durante l’arco della giornata. Anche questa cipria è disponibile in varie colorazioni e sottotoni.

Scopri di più su Amazon

3.Lavera, Cipria minerale in polvere

Se invece preferite scegliere un prodotto minerale per quanto riguarda il vostro makeup questo è quello che fa al caso vostro. Una cipria in polvere libera con ingredienti organici e minerali che riflettono la luce per un effetto opaco ma naturale.

Scopri di più su Amazon

4. Max Factor, Polvere libera viso

Questa cipria in polvere libera di Max Factor è perfetta se amate il look super matte. Cipria perfetta per chi ha una pelle mista e grassa.

Scopri di più su Amazon

5.W7, Cipria in polvere libera Banana Dreams

Negli ultimi anni è andata molto di moda questa cipria in polvere libera di colore giallo, da cui il nome banana. Si tratta di una cipria in polvere libera da utilizzare per fare il baking sul viso, quindi per fissare il makeup solo nelle zone che vogliamo illuminare, proprio grazie al colore giallo. Perfetta per carnagioni chiare o medie, non per tonalità di pelle troppo scure.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!