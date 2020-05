Tutto quello che c'è da sapere sul dermaroller: che cos'è, come si usa e il modello migliore da acquistare on line

Il dermaroller è un tool di bellezza capace di trasformare la texture della pelle del viso, grazie all'azione mirata che svolge nei confronti di macchie, rughe e cicatrici. Vediamo quindi in cosa consiste il dermaroller, come utilizzare questo strumento al meglio e qual è il modello migliore da acquistare on line.

Che cos'è il dermaroller

Il dermaroller è un accessorio di bellezza costituito da un manico in plastica sulla cui sommità si trova una testina rotante munita di piccoli aghi. Sia le dimensioni della testina che la lunghezza degli aghi possono cambiare da un modello all'altro o in funzione dell'utilizzo del dermaroller; questo infatti può essere efficacemente utilizzato sia sul viso, per attenuare rughe d'espressione, macchie della pelle e cicatrici da acne, che sul corpo, per combattere cellulite, smagliature e cicatrici. Inoltre, il dermaroller è indicato per contrastare la pelle opaca e secca, segni evidenti dell'invecchiamento e pori dilatati.

Le capacità del dermaroller derivano tutte dall'azione degli aghi, che provocando delle micro abrasioni sulla pelle la inducono a produrre più collagene, stimolano la sua capacità di auto rigenerazione e permettono anche ai trattamenti successivi, come creme e maschere, di essere assorbiti meglio e, quindi, di essere più efficaci.

Come si usa

Il dermaroller deve essere usato con costanza e i risultati più importanti si vedono nel tempo. La lunghezza ideale degli aghi, soprattutto quando si va a lavorare sul viso, è tra 0.3 e 0.5 mm ed è importantissimo disinfettare la testina con gli aghi dopo ogni uso con alcol o soluzioni alcoliche. Inoltre, ricorda di utilizzare il dermaroller solo di sera, mai di giorno, per lasciare alla pelle il tempo di rigenerarsi.

Dopo aver pulito la pelle con il latte detergente, passa il roller sul viso in verticale e poi in orizzontale, facendo attenzione a non utilizzarlo nella stessa area per più di 1 minuto e utilizzandolo in tutto per 5/7 minuti; dopo di che applica sulla pelle una crema o un siero specifico per le tue necessità, ma cerca di non ricorrere a prodotti con collagene, o rischierai di andare ad inficiare la naturale produzione di collagene della pelle attivata dal dermaroller.

Dermaroller 6 in 1 di Mroobest: il migliore da acquistare on line

Il dermaroller marcato Mroobest è un beauty tool di ottima qualità, resistente ed efficace. Può essere utilizzato sul viso, sul corpo, sulle labbra e sul cuoio capelluto e si contraddistingue per l'ottimo rapporto qualità prezzo e per essere uno strumento comodo e completo.

Nella confezione, infatti, troverai il manico del dermaroller, 4 testine intercambiabili, una testina con spazzola in silicone per la pulizia della pelle e un piccolo recipiente molto utile per disinfettare il tutto. Inoltre, le 4 testine presentano aghi di diversa lunghezza:

una testina con 1200 aghi da 1,5 mm;

una testina con 720 aghi da 1 mm;

una testina con 300 aghi da 0,5 mm;

una testina con 12 aghi da 0,25 mm.

Scoprilo in vendita su Amazon.it