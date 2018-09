Chiedete ad una donna a quale prodotto makeup non può rinunciare e nel 90% dei casi vi risponderà: al mascara! Nulla come il mascara è in grado di cambiare il nostro sguardo e farci apparire in un attimo più sveglie, belle e sensuali. Non sempre però scegliere il mascara giusto è così facile… abbiamo quindi selezionato per voi i 5 migliori mascara di sempre!

1.Maybelline New York Ciglia Sensazionali

Un mascara nero dalla formula liquida che però aderisce bene alle ciglia rendendole al tempo stesso separate e donando volume. Uno dei mascara più venduti negli ultimi anni e che dona un effetto naturale ma al tempo stesso intenso. Facile da struccare perché non secca le ciglia.



Scopri di più su Amazon

2. L'Oréal Paris Miss Baby Roll

Se amate l’effetto “bambolina” per le vostre ciglia allora questo mascara fa al caso vostro. La formula ed il risultato prendono ispirazione dall’effetto manga di ciglia allungate e incurvate il più possibile.

Scopri di più su Amazon

3. Pupa Milano - Mascara Vamp

La parola d’ordine di questo mascara è volume! Con una sola passata di questo mascara di Pupa otterrete delle ciglia nerissime e con davvero molto volume. L’unica nota negativa è che è un po’ difficile da struccare, ma nulla che un bifasico non possa rimuovere.

Scopri di più su Amazon

4.L'Oréal Paris Ciglia Finte Superstar Mascara Doppio Gesto

Un mascara un po’ diverso nel concept e nell’applicazione. Il Ciglia finte Superstar di L’Oréal Paris è infatti diviso in due parti: lo step uno è una base per il mascara, lo step due è invece il mascara vero e proprio extra nero e con effetto lunghezza.

Scopri di più su Amazon

5. Avril mascara bio

Se per il vostro makeup preferite utilizzare prodotti naturali e bio ecco il mascara che fa per voi. Un mascara certificato bio e con un bellissimo effetto volumizzante. Perfetto anche per chi ha gli occhi sensibili o porta le lenti a contatto.

Scopri di più su Amazon

Per sapere tutto sui migliori trucchi da usare per essere sempre al top: clicca qui