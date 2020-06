4 sieri per il viso da acquistare on line, uno per ogni tipo di pelle

Il siero viso è un prodotto cosmetico capace di dare una marcia in più alla propria beauty routine quotidiana: ricco di principi attivi e nutrienti, il siero per il viso è un vero e proprio booster di bellezza. Inoltre, grazie alla sua particolare composizione liquida e quasi priva di parte grassa, riesce a penetrare in profondità nella pelle in pochi istanti e rende più performante l'azione della crema idratante.

È importante tenere a mente che il siero viso non deve essere utilizzato in sostituzione della crema per il viso, ma combinato con essa, riuscendone a potenziare gli effetti e la durata; il siero viso va poi applicato dopo la detersione e prima della crema idratante, escludendo la zona del contorno occhi, che deve essere trattata con prodotti specifici. Inoltre, non esiste un'età ideale per iniziare ad usare il siero viso: tutto dipende dalle necessità individuali della propria pelle.

Il siero viso di Poppy Austin si contraddistingue per l'elevata concentrazione di acido ialuronico puro (5%), e per la presenza di vitamina C, tè verde e olio di jojoba. Realizzato con ingredienti freschi, biologici, raccolti a mano e con una generosa dose di antiossidanti, che proteggono il viso dai radicali liberi e nutrono la carnagione rendendola più luminosa e giovanile, questo siero idrata e rassoda la pelle, riduce le macchie, le linee fini e la formazione di rughe, aumenta la produzione di collagene, ammorbidisce, leviga e uniforma la pelle lasciandola più raggiante, luminosa e giovanile. Delicato e leggero, è adatto a tutti i tipi di pelle, comprese quelle acneiche e sensibili, è un prodotto vegano, biologico e cruelty free (non testato sugli animali) ed è privo di additivi, parabeni, siliconi, alcol, riempitivi e fragranze artificiali.

Il siero per il viso di Nuvo' è un prodotto 100% made in Italy che sfrutta le incredibili proprietà della bava di lumaca. Realizzato con l'80% di bava di lumaca pura e concentrata, questo siero è arricchito con principi attivi come l'esapeptide concentrato, dall'effetto tensore e tonificante, e la vitamina E, nutriente ed antiossidante. Questo siero, quindi, contrasta le rughe e i segni dell'età ed ha una profonda azione antiossidante, idratante ed illuminante, si assorbe facilmente ed è perfetto per rivitalizzare anche l'area delicata del contorno occhi. Inoltre, è cruelty free, è testato dermatologicamente in vitro da laboratorio accreditato a livello internazionale ed è nichel tested.

Il siero WOWsenses è un prodotto che nutre in profondità e ripristina l'equilibrio naturale della pelle grazie alla sua alta concentrazione di vitamine A, B, C e D e di ingredienti vegetali naturali provenienti da coltivazioni ecologiche (avocado, melograno, curcuma, clorella, spirulina, olio di chia e moringa). Questo siero normalizza la produzione di sebo, riducendo anche la comparsa di punti neri, stimola la produzione di collagene, combatte le rughe e i segni dell'età, aiuta la rigenerazione della pelle, migliora problemi come rossori, psoriasi e acne, accelera il rinnovamento cellulare, apporta un eccezionale potere detox e aumenta la luminosità. Inoltre, si applica facilmente, anche grazie al comodo contagocce, si assorbe rapidamente, ed è un prodotto vegano e dermatologicamente testato.

Il siero per il viso di Eva Naturals è un prodotto cosmetico a base di Peptidi, proteine che ripristinano naturalmente il collagene della pelle e dotate di proprietà anti-età e rimpolpanti. Arricchito con aloe vera, acido ialuronico, vitamina E, amamelide e olio di jojoba, questo siero riduce i danni cutanei, come cicatrici, macchie ed imperfezioni, combatte le rughe e i segni dell'età, leviga la grana della pelle, regala un incarnato uniforme e luminoso e rende la pelle morbida, soda ed elastica. Inoltre, questo siero non è testato sugli animali, è prodotto negli Stati Uniti e realizzato in strutture certificate dall'FDA, è un prodotto kosher, vegano e biodegradabile ed è privo di parabeni e alcol.

Questo è un siero per il viso alla vitamina C completamente naturale e adatto ad ogni tipo di pelle; la sua formula a base di vitamina C (20%), acido ialuronico (11%), vitamina E e amamelide lo rende ideale per stimolare ed aumentare la produzione di collagene, accelerare la rigenerazione cellulare, ridurre i danni della pelle causati da sole e inquinamento e diminuire rughe, acne, cicatrici, macchie e linee sottili, regalando una pelle morbida, uniforme, liscia e luminosa. Inoltre, può essere usato anche per il contorno occhi, si assorbe velocemente senza lasciare residui, è realizzato con ingredienti naturali organici certificati ed è un prodotto vegano.

