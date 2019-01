I 5 migliori burrocacao per labbra idratate e protette

Freddo, gelo, sbalzi di temperatura sono nemici della nostra pelle e, prima ancora, delle nostre labbra. La scelta del burrocacao giusto, dunque, è un vero e proprio toccasana per la bocca, previene secchezza, irritazioni e ferite. Anche online è possibile acquistare i burrocacao delle migliori marche a prezzi più che convenienti.

Abbiamo selezionato 5 burrocacao (a portata di click) pronti a diventare i vostri migliori amici per tutto l'inverno. Eccoli:

Un balsamo labbra al miele, 100 per cento naturale, dolce, idratante e altamente protettivo è il burrocacao Burt's Bees. Tascabile, nutriente, perfetto per chi soffre di labbra secche e screpolate.

Una confezione da 3 stick protettivi e riparatori Bioderma. Consigliato a chi ha labbra particolarmente sensibili e a chi ha avuto cattive esperienze con burrocacao di altre case. La linea Bioderma lascia le labbra morbide, idratate, senza alcun tipo di fastidio.

Un set da ben 6 burrocacao diversi ai gusti Island Coconut, Passion Pitaya, Mango Papaya, Hibiscus Blossom, Grapefruit Tonic e Eucalyptus Mint. Tutti realizzati con cera d'api, oio di jojoba, di cocco e di semi di girasole, ricchi di vitamine antiossidanti e capaci di idratare, alleviare e proteggere le labbra.

Un prodotto noto a tutti per la protezione delle labbra è il burrocacao Blister classic. Un balsamo per labbra inodore, di alta qualità, perfetto per curare anche le labbra più fragili e che tendono a screpolarsi. Blister classic è in vendita su Amazon in confezione da 5 burrocacao.

Disponibile al gusto 'Lampone e mela rossa' e 'Fresh mint', il Labellino è un burrocacao della Labello dal design curato e fashion. Ha la forma di un ovale, che entra comodamente in una piccola tasca. Idrata le labbra lasciando una colorazione naturale. Su Amazon è in vendita ad un prezzo conveniente (quasi un euro in meno rispetto al prezzo di partenza).

