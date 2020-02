Le migliori creme viso idratanti per ogni tipo di pelle

La crema per il viso è uno dei più grandi alleati di bellezza: aiuta a prevenire l'invecchiamento e idrata e nutre la pelle, mantenendola fresca e luminosa. La pelle, infatti, ha bisogno di essere curata quotidianamente per rimanere in salute, e la giusta idratazione fa sì che si mantenga anche giovane, compatta e priva di imperfezioni.

Ma ognuno di noi ha una pelle diversa, con esigenze e necessità specifiche. Abbiamo quindi selezionato le 5 migliori creme idratanti per il viso, adatte sia alle donne che agli uomini, e ognuna diversa dall'altra: per pelle mista, grassa, secca, sensibile, anti-age o 100% biologica. E tu quale scegli?

La crema giorno lenitiva di N.A.E. è un prodotto naturale e vegano (senza ingredienti di origine animale), realizzato con estratto di malva ed olio di girasole biologici. Questa delicata crema da giorno idrata e lenisce la pelle secca e sensibile, nutrendola e coccolandola, ha un aroma fresco e delicato e una texture morbida e setosa, che si assorbe velocemente. Il 98% del totale degli ingredienti della crema marcata N.A.E. è di origine naturale e il 24% del totale sono prodotti da agricoltura biologica (certificato da Ecocert Greenlife secondo il disciplinare Cosmos). Per risultati ottimali, scalda una piccola quantità di crema tra le mani, applicala dal centro del viso e massaggia verso l’esterno con ampi movimenti circolari.

La crema per il viso Damacléa di Isabella Monteluna Beauty è l'ideale per combattere le imperfezioni come punti neri, occhiaie, acne, macchie, segni dell'età e rughe, grazie all’alta percentuale di collagene, elastina, mucopolissacaridi e peptidi contenuti nella bava di lumaca e nell’alga di Laminaria Saccarina. La bava di lumaca e le materie prime vegetali di questa crema sono tutte certificate biologiche (Bio Approved da ICEA), garantendo una qualità elevatissima di questo cosmetico naturale, mentre la formula innovativa e delicata la rendono adatta a tutti i tipi di pelle. Dalle proprietà anti age, anti ossidanti, antibiotiche, antinfiammatorie, cicatrizzanti, idratanti, purificanti, rigeneranti, riparative e schiarenti, la crema per il viso Damacléa è 100% made in Italy e dona risultati visibili già dopo due settimane di utilizzo.

La crema idratante di Acqua alle Rose è una crema gel rivitalizzante, indicata per la pelle da normale a mista e con il 95% di ingredienti di origine naturale; realizzata con estratto di rosa canina, fonte naturale di vitamina C dalle proprietà antiossidanti, che esalta la naturale luminosità della pelle, Acqua Distillata di Rosa, che aiuta a ricaricare la pelle d'acqua per tutto il giorno, e vitamina E, che la idrata intensamente, ha una texture setosa e corposa, che si assorbe velocemente. Ideale sopratutto nelle stagioni fredde, ha una leggera fragranza floreale e lascia la pelle del viso fresca, tonica e luminosa.

Per combattere le rughe e i segni dell'età l'ideale è la crema idratante anti-invecchiamento al retinolo di Poppy Austin. Questa crema contiene il 2,5% di retinolo attivo, per proteggere le cellule della pelle dagli agenti atmosferici e difenderle dai danni dell'invecchiamento, burro di Karité e olio di jojoba, per idratare e nutrire a fondo la pelle, aloe biologica e tè verde, per combattere macchie, rughe e linee sottili, ed è ricca di vitamine essenziali e antiossidanti naturali, per rivitalizzare la carnagione lasciando la pelle tonica e luminosa. Dalla texture leggera e vellutata, si assorbe velocemente, è adatta a tutti i tipi di pelle e non crea fastidi o irritazioni; inoltre, questa crema è priva di riempitivi sintetici, fragranze chimiche e coloranti, è cruelty free (contro la sperimentazione sugli animali) ed ha una formula vegana e biologica al 71%.

La crema Effaclar Mat di la Roche Posay è un prodotto idratante ed opacizzante con proprietà sebo regolatrici e anti-lucidità. Indicata per la pelle grassa e sensibile, è realizzata con acqua termale e contrasta anche i pori dilatati, Inoltre, è dermatologicamente testata e priva di fragranze artificiali e parabeni.

