Tutto quello che c'è da sapere sul primer per unghie

Il primer è uno dei prodotti cosmetici più amati dalle beauty addicted, capace di creare una base perfetta sulla quale realizzare il proprio make up. Ma oltre ai più conosciuti primer per il viso, per le ciglia e per le labbra, esiste anche quello per le unghie, che migliora sensibilmente il risultato estetico della manicure con gel o smalto semipermanente e ne allunga la durata.

Che cos'è il primer unghie

Chiamato anche “mediatore di aderenza”, il primer per unghie è una base trasparente che fornisce una migliore adesione tra lo smalto in gel e l'unghia naturale, favorendo l’evaporazione dell’acqua presente sulla superficie dell’unghia ed eliminando le tracce di grasso, che possono compromettere il risultato finale.

Applicare il primer non è sempre indispensabile, ma risulta molto utile soprattutto quando l’unghia è molto liscia e lucida o per chi ha spesso le mani a contatto con l’acqua. Se hai le unghie particolarmente fragili, opta per un primer più delicato, dalla formula priva di acidi.

Come si applica

Prima di applicare il primer è importantissimo preparare al meglio le unghie e passare attentamente il buffer, per eliminare i residui di polvere e il grasso naturalmente presente sulle unghie. Dopo di che si può passare al primer, applicandone uno strato sottile con pennellate uniformi. È importante fare attenzione a non passare il primer su pellicine e cuticole e aspettare che si asciughi completamente prima di procedere con la manicure, applicando la base rinforzante, il gel e il top coat.

Vediamo ora i migliori primer per unghie che puoi trovare in vendita su Amazon.it

Un primer molto efficace e di ottima qualità, che impedisce che lo smalto in gel si sollevi e ne migliora l'adesione. Inoltre, è l'ideale per trattare le unghie particolarmente grasse.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 7,99€

Il primer di EuBeCos è un prodotto senza acidi, particolarmente indicato per unghie deboli e fragili. Delicato e rispettoso della salute delle unghie, è dotato di un pratico pennello piatto ed è facilissimo da applicare.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 7,95€

Il trio di primer, base e top coat semipermanenti di Meanail è un pratico strumento professionale per realizzare manicure e pedicure semipermanenti impeccabili. Ideali da usare con smalto semipermanente, gel da ricostruzione, gel uv e gel polish, aumentano la durata della manicure e rendono lo smalto più vivo e più brillante. Il primer rende l’unghia opaca, la base prepara l’unghia per lo smalto ed il top coat sigilla lo smalto semipermanente.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 24,90€