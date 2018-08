I migliori primer viso per una base makeup impeccabile

Per avere un makeup perfetto e che duri tutta la giornata è necessario preparare a dovere la pelle prima di applicare il fondotinta. Ogni primer ha una funzione e scegliere quello più adatto alle nostre esigenze non è sempre facile. Ecco quindi una selezione dei 5 migliori primer low e high cost che potete trovare su Amazon!

1. Max Factor - Primer per fondotinta Facefinity

Uno dei primer video più venduti da sempre. La sua funzione base e principale è quella di preparare la pelle al makeup e renderla uniforma ed opaca a lungo. Ha una base siliconica che permette infatti al fondotinta che andremo ad applicare sopra di scorrere in maniera perfetta.

2. L'Oréal Paris Infaillible Primer Viso Minimizza-Pori

Se il vostro problema sono i pori dilatati e la pelle eccessivamente grassa ecco il primer che fa al caso vostro! L’Infaillible Primer di L’Oréal ha una funzione levigante che renderà la pelle del vostro viso uniforme e liscissima.

3. L'Oréal Paris Nude Magique CC Cream AntiRossori

Dite pure addio ai rossori con il primer antirossori di L’Oréal Paris. Un primer dal colore verde che, grazie alla teoria dei colori, andrà a contrastare perfettamente i rossori del vostro viso. State tranquille, non diventerete come la principessa Fiona di Shrek, e con un velo di fondotinta avrete un colorito perfetto!

4. Collistar Primer Uniformante Illuminante

A chi non piace l’effetto pelle uniforme e luminosa? Con il primer di Collistar potete ottenere questo effetto. Aiuterà a stendere meglio il vostro fondotinta, farlo durare più a lungo e rendere la vostra base illuminata e naturale.

5, FARSALI, Rose Gold Elixir

Non nasce come un vero e proprio primer per il viso, ma più come un olio nutriente ed idratante. Tuttavia le beauty guru americane sono impazzite per questo elixir magico e hanno iniziato ad utilizzarlo al posto della crema viso e del primer. Infatti oltre a idratare perfettamente la pelle del viso ha anche la funzione di far penetrare meglio il makeup e farlo quindi durare più a lungo. Un prodotto high cost che vi farà sembrare delle vere e proprie star!

