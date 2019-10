Cofanetto Superstay Matte Ink di Maybelline, i migliori rossetti matte a tenuta straordinaria

Tra i must have di un beauty case completo ci sono sicuramente i rossetti permanenti, comodissimi sia se si sta fuori casa per diverse ore, sia per avere un aspetto sempre impeccabile.

Se anche tu sei costantemente alla ricerca dei migliori rossetti a lunga durata, per labbra sempre al top senza la necessità di ritocchi continui, devi assolutamente provare i Superstay Matte Ink di Maybelline. Audaci e sofisticati, i rossetti liquidi Superstay Matte Ink offrono una tenuta straordinaria e una colorazione intensa: sin dalla prima passata il colore è pieno, non lascia striature, si fissa molto bene sulle labbra e dura fino a sedici ore.

La tecnologia effetto inchiostro fissa il colore sulle labbra senza seccarle e l’applicatore a freccia ti permette di stendere facilmente il rossetto, anche grazie alla punta che ti aiuta a definire facilmente e senza sbavature il contorno delle labbra. Inoltre, il finish opaco super pigmentato e il colore pieno offrono un risultato coprente ed uniforme in una sola passata. Dopo aver applicato il rossetto, lascia asciugare per 5/10 minuti: otterrai così un effetto long lasting extra matte e vellutato. Assolutamente no transfer, il colore rimane pieno e intatto, non secca le labbra e le lascia abbastanza morbide.

Dalla consistenza densa, questi rossetti hanno un odore piacevolmente vanigliato, che si percepisce appena una volta applicati, e si possono eliminare solo con prodotti specifici per trucco waterproof o struccanti bifasici, proprio perché super resistenti.

Il cofanetto di Maybelline New york si compone di 8 rossetti liquidi extra matte dal colore super intenso a lunga durata: voyager (n. 50), ruler (n. 80), lover (n. 15), pioneer (n. 20), driver (n. 55), seductress (n. 65), visionary (n. 95) ed escapist (n. 45).

Due piccoli consigli: se tendi ad avere le labbra molto secche, idratale sempre prima di applicare il rossetto; invece, se il rossetto dovesse risultare appiccicoso dopo averlo applicato, prova a stendere un velo di cipria trasparente: ti dimenticherai di averlo sulle labbra!

Il cofanetto Superstay Matte Ink di Maybelline New York si compone quindi di 8 rossetti liquidi dal finish extra matte, facili da stendere e dalla tenuta davvero straordinaria; inoltre, è in vendita su Amazon.it ad un prezzo molto conveniente: acquistalo subito a 59,61 €!

