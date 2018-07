Labbra nude: ecco i migliori rossetti e tinte labbra

Nella makeup collection di ogni donna non può mai mancare il rossetto nude perfetto! Il rossetto nude sta bene a tutte, basta scegliere la giusta tonalità, il finish e il sottotono. Riesce a completare in maniera perfetta un look occhi strong come uno smokey eyes, ma è anche perfetto da applicare al volo la mattina prima di uscire per andare a scuola o a lavoro. Ecco quindi i migliori rossetti nude in commercio!

1. Maybelline New York Superstay Matte Ink

La nostra prima scelta come migliore rossetto nude è sicuramente la tinta labbra Superstay Matte Ink di Maybelline. Una tinta labbra confortevole ma soprattutto super long lasting. Potete applicarla la mattina ed essere sicure di arrivare fino a sera con un makeup impeccabile!

2. Rimmel Kate Moss Lasting Finish

Il rossetto di Rimmel della collezione di Kate Moss è uno dei must have per quanto riguarda le tonalità nude. Si tratta di un’edizione limitata uscita ormai qualche anno fa ma ancora in vendita su Amazon. La tonalità è un nude con sottotono marroncino che si adatta a quasi tutti gli incarnati.

3. L'Oréal Paris Infaillible Lip Paint Nudist

Se amate i rossetti nude e duraturi ma non vi piace l’effetto matte ecco il prodotto che fa al caso vostro. Si tratta di una tinta labbra non completamente opaca, ma con un leggero effetto lucido. Comodissimo l’applicatore ergonomico in spugna.

4. PUPA I'M Matt Lip Fluid

Questi rossetti della linea I’M Matt di Pupa sono i rossetti più confortevoli che possiate trovare in commercio. Un finish opaco, che dura ma al tempo stesso morbido sulle labbra. La tonalità nude ha un sottotono leggermente rosato.

5. Maybelline New York Color Sensational Matte

Uno dei rossetti più classici della Maybellyne, una linea evergreen che non lascia mai deluse. Se siete delle nostalgiche e volete un rossetto che profumi dei trucchi della mamma o della nonna questo nude è quello che fa al caso vostro!

