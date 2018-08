I rossetti rossi per labbra da baciare

Il rossetto rosso è il prodotto makeup che ogni donna dovrebbe avere ed imparare ad utilizzare nelle giuste occasioni. Sexy ma elegante al tempo stesso. Abbinato ad un look occhi semplice rende più seducente qualsiasi tipologia di donna. Abbiamo selezionato per voi 5 rossetti rossi perfetti per labbra da baciare!

1. Chanel 820-160165 Rouge Allure rossetto

Il celebre rossetto rosso di Chanel, bello da indossare ma anche da collezionare per il gusto di esporlo con il suo packaging lussuoso ed elegantissimo. Un rossetto rosso dalla texture semilucida. Il classico rosso chanel che sta bene ad ogni donna.

2. Mac Matte Lipstick Russian Red

Il Russian Red di Mac è un rosso con il sottotono caldo che sta bene alle carnagioni olivastre o con sottotono giallo. Molto bella è la texture di questo rossetto: scrivente e super opaca. Si fissa infatti sulle labbra durando a lungo.

3. L'Oréal Paris Infaillible Mat Max Rossetto in Polvere

Un rossetto rosso diverso dal solito, perché è in polvere! L’applicazione è facile e divertente, il risultato è ovviamente super opaco.

4. Maybelline New York Collezione Wonder Woman Vivid Matte Liquid

Il rossetto liquido è la scelta giusta se volete essere impeccabili per tutta la serata senza dover ritoccare le labbra. Perfetto anche se avete in previsione di baciare il vostro uomo. Questa tinta labbra fa parte di una edizione limitata di Maybelline ed indossarla vi farà sentire subito Wonder Woman.

5. Rimmel Kate Moss Lasting Finish

Il rossetto che Kate Moss ha realizzato per Rimmel è il classico rossetto rosso, ma con una punta di blu all’interno. è perfetto se siete fissate con i denti bianchi perché li farà sembrare ancora più splendenti e luminosi.

