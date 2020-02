I migliori scrub per il corpo da acquistare on line

Lo scrub è un trattamento esfoliante della pelle che, grazie alla leggera abrasione superficiale provocata dai granuli presenti, rimuove gli strati superficiali dell’epidermide, eliminando cellule morte ed impurità. Inoltre, dona luminosità e rende più giovane la pelle e, attraverso il massaggio con cui si applica, attiva il ricambio cellulare e si stimola la circolazione.

Lo scrub può essere fatto sia sul viso che sul corpo, ma è necessario utilizzare i prodotti specifici per ogni zona, e nel caso di pelle sensibile è fondamentale optare per prodotti leggeri a grane fine. Inoltre, è importante cercare di scegliere degli scrub con ingredienti organici, naturali ed ecosostenibili, meno aggressivi e più rispettosi dell'ambiente, e applicare sempre una crema idratante per il corpo dopo l'esfoliazione, così ripristinare lo strato idrolipidico.

In commercio esistono tantissime tipologie diverse di scrub per il corpo; per questo ti proponiamo la nostra classifica dei migliori scrub per il corpo che puoi acquistare online, adatti ad ogni esigenza e con ingredienti naturali: dai gommage con microgranuli alle spazzole in setole naturali, scegli il tuo trattamento di bellezza per una pelle sana e luminosa!

Lo scrub di O Naturals è un prodotto che sfrutta l'unione dei poteri esfolianti del sale del Mar Morto a quelli idratanti, nutrienti e anti età dell'olio di cocco; arricchito da olio di mandorle dolci, olio di avocado e olio di argan, questo scrub è un prodotto 100% vegano, realizzato con ingredienti naturali e biologici e di ottima qualità, che lascia la pelle morbida, nutrita e luminosa.

Il Talasso-Scrub Rassodante di Collistar è un prodotto esfoliante, rassodante, idratante e nutriente 100% made in Italy, che abbina i benefici della talassoterapia all’efficacia rassodante di un attivo italiano: la ciliegia della Emilia Romagna, ricca di vitamine A ed E. Questo scrub esfolia e purifica la pelle, grazie al mix di sali marini, sale rosso e polvere di nocciolo di ciliegia, e, allo stesso tempo, ha effetto tonificante e rassodante, grazie all'olio di ciliegia e l'estratto d’alga padina pavonica, che favoriscono il tono e la compattezza della pelle. Inoltre, gli oli di ciliegia, jojoba e germe di grano rendono la pelle morbida e vellutata, mentre gli oli essenziali di pompelmo e bergamotto la stimolano esaltando l’efficacia del trattamento.

Questa spazzola risulta molto utile sia per esfoliare la pelle che per migliorare e stimolare la circolazione sanguigna. Realizzata con impugnatura in legno di faggio e setole naturali in tampico (agave messicana), aiuta a contrastare cellulite, ritenzione idrica e cattiva circolazione e ad eliminare cellule morte e peli incarniti. Per un utilizzo ottimale, esegui un massaggio circolare dal basso verso l'alto

Il gommage è uno scrub per il corpo più delicato, ideale per la pelle secca o delicata, che tende a screpolarsi o arrossarsi facilmente. Quello di Organic Shop è un prodotto realizzato con ingredienti ed estratti naturali di origine biologica (frutto della passione, mango, papaia, olio di avocado e noce di cocco) e formulato per esfoliare delicatamente, ridurre l'effetto buccia d'arancia, idratare e depurare la pelle in profondità. Inoltre, lascia la pelle morbida, liscia e vellutata. Dall'irresistibile profumo tropicale, questo scrub ha una texture densa a grani grossi, facile da applicare bene senza sprecare il prodotto, ed ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

