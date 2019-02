Olio di semi di lino, per capelli sani e splendenti

L'olio di semi di lino è un prodotto naturale fondamentale per la cura dei capelli. Se applicato su lunghezze e punte, a capelli bagnati e asciutti, aiuta a rifinire la piega, dona un effetto lucido, nutre in profondità anche i capelli più secchi e stressati.

Oggi vi suggeriamo 5 marchi di olio di semi di lino di qualità, un vero toccasana per tutti i tipi di chioma:

Naissance, olio di semi di lino è un prodotto adatto per essere usato nella cosmesi e per la creazione di saponi a base di oli naturali. Spremuto a Freddo, Puro al 100% è consigliato sia per i capelli che per la pelle. Aiuta, infatti, ad idratare la pelle danneggiata e rende ogni chioma lucente e bella.

Altra linea Naissance, ma biologica. Un olio di semi di lino consigliato anche a chi ha capelli particolarmente fragili. Adatto per essere usato nella cosmesi e per la creazione di saponi a base di oli naturali. Biologico e certificato. Le clienti che lo hanno provato, l'hanno trovato buono e capace di rendere i capelli morbidissimi, oltre che luminosi. Ideale anche per disciplinare i capelli più ribelli

Olio vettore di semi di lino, puro al 100% (2 flaconi da 500 ml l'uno). Emolliente molto efficace, estremamente ricco di acidi grassi. Si tratta di un prodotto utilizzato nel campo della produzione di cosmetici per pelle e capelli. Le clienti che lo hanno acquistato lo hanno ritenuto buono e nutriente ma dal profumo un po' particolare.

Un olio di semi di lino naturale al 100 per cento, da poter applicare su pelle, ma anche sui capelli, per una regolare idratazione. Questo prodotto è consigliato anche come sostituto della crema per le mani, utile per prevenire secchezza e rossori . Si consiglia di applicarla subito dopo aver lavato le mani, con la pelle ancora leggermente umida e distribuire uniformemente.

Un olio di semi di lino facilmente reperibile anche al supermercato. Un prodotto di qualità, dal prezzo contenuto, consigliato dalle clienti che l'hanno provato per la sua capacotà idratante e per il suo piacevole profumo.

