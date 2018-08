I migliori ombretti in crema resistenti all’acqua

Gli ombretti in crema wateproof sono un alleato che ogni donna dovrebbe avere nella propria makeup collection. Sono la base perfetta per realizzare dei makeup occhi a lunga tenuta, che potremmo essere sicure di indossare perfettamente da mattina a sera. Abbiamo selezionato quindi per voi i 5 migliori ombretti occhi in crema resistenti all'acqua da acquistare direttamente su Amazon!

1. MAC Paint Pot

L'ombretto in crema waterproof per eccellenza è sicuramente il Paint Pot di Mac. Mac è un brand che realizza makeup di alta qualità e professionale e questa linea di ombretti a lunga tenuta è facile da sfumare e si fissa sulla palpebra assicurandovi un makeup impeccabile per tutta la giornata.

Scopri di più su Amazon

2. L'Oréal Paris Infallible Eyeshadow Paint

Se cercate un prodotto più economico ma ugualmente valido allora gli Infallible Eyeshadow Paint di L'Oréal sono la scelta giusta. Sono un pochino più cremosi ma si fissano comunque sulla palpebra ed hanno una buona tenuta. Sono disponibili in tanti colori ed anche matt. L'applicatore simile a quello di un lipgloss vi aiuterà anche a sfumare il prodotto.

Scopri di più su Amazon

3. Maybelline Jade - Ombretto in gel Color Tattoo 24H

Un ombretto in crema dalla formula davvero particolare, quasi gelatinosa. Se non siete bravissime nel truccarvi vi sconsiglio questa formula poiché si deve sfumare velocemente. Nonstante questo si tratta di un buon ombretto a lunga tenuta che vi accompagnerà finché non sarà giunto il momento di struccarvi.

Scopri di più su Amazon

4. Make Up for ever impermeabile crema

Non è facile trovare un ombretto waterproof nella tonalità nera. Questo ombretto di MakeUpForever ha una texture, una sfumabilità ed un'intensità di colore che valgono e ripagano del prezzo leggermente elevato. La scelta giusta se volete un prodotto high cost e di alta qualità.

Scopri di più su Amazon

5. Ombretto In Crema Colore Scintillante

Amate il look scintillante? Allora questo ombretto in crema a lunga tenuta è quello che fa per voi. Vestirà la vostra palpebra di centinaia di particelle super luminose per un look davvero d'effetto.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!