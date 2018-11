5 palette di ombretti a meno di 10 euro

La palette di ombretti è qualcosa che affascina noi donne sin da quando siamo bambine. Se da piccole le vorremmo tutte e non vediamo l’ora di crescere per acquistarle, una volta cresciute ci rendiamo conto che una palette costa e non poco. Ma Amazon avvera il sogno di noi ‘bambine cresciute’, con delle palette di ombretti economiche, dei colori più cool de momento, in vendita – udite udite – a meno di 10 euro.

Ne abbiamo selezionate 5:

1.Palette di ombretti Angmile

Una palette di 12 ombretti, in versione opaca o glitterata e in diverse tonalità, in polvere pressata, a lunga durata, resistenti, impermeabili e consigliati per tutti i giorni, ma anche per accendere lo sguardo in serate o occasioni importanti.

Scopri di più su Amazon a 9,77 euro

2. Palette di ombretti Glazed Palette

Una palette di 18 ombretti minerali effetto metallizzato e glitterato, per un risultato brillante ma anche naturale. La Palette di Glezed si presenta come un prodotto dalla linea elegante, ideale anche per fare un regalo.

Scopri di più su Amazon a 9,68 euro

3. Palette I-Divine by Sleek Make up

Una palette di 12 ombretti, opachi, brillanti, di colori scuri o chiari, caldi o freddi. Ideale per creare un effetto sfumato sugli occhi, uno smokey eyes a regola d’arte. Gli ombretti di I-Divine di Sleek Make up possono essere utilizzati anche come eyeliner.

Scopri di più su Amazon a 9,99 euro

4. Palette Revolution

Ben 32 ombretti compatti in polvere, firmati Revolution make up, perfetti per avere sempre dietro tutte le tonalità di cui si può avere bisogno. Dall’effetto naturale a quello più marcato, questa palette make up permette davvero di sbizzarrirsi.

Scopri di più su Amazon a 6,99 euro

5. Palette professionale Compre show

Una palette di ombretti professionali, 15 in tutto, dai colori caldi, per realizzare un trucco semplice che faccia apparire naturali ma curate. Gli ombretti della palette Compre show vanno a gradazione dal bianco al nero, passando per tutte le tonalità nude, più o meno chiare. Si tratta di un prodotto di buona qualità, utilizzato anche dai professionisti del settore.

Scopri di più su Amazon a 3,78 euro