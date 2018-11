Pelle ipersensibile, Bioline Jatò risponde con la linea De-Sense instant relief

Sbalzi di temperatura, stress, problematiche ormonali: l’ipersensibilità della pelle è un problema che interessa numerose persone (donne, uomini e bambini) senza alcun preavviso. Così, improvvisamente, la pelle si arrossa, si screpola, si infiamma, provocando sensazioni di bruciore, prurito e pizzicore.

Spesso, davanti ad una pelle ipersensibile, si risponde con una qualunque crema che possa lenire, almeno nell’immediato, quella fastidiosa sensazione. La cosa giusta, però, sarebbe coccolare costantemente la pelle, con prodotti ad hoc, in grado di difendere, proteggere e correggere i segni comuni dell’ipersensibilità epidermica.

Bioline Jatò, ad esempio, ha pensato ad una linea di cosmetici di nuova generazione, funzionali, naturali e tecnologici per prendersi cura della pelle ipersensibile. Si tratta della linea De-Sense instant relief caratterizzata da 3 componenti specifici:

BIOMIMETIC TECHNOLOGY, una tecnologia che utilizza due peptidi biomimetici studiati specificamente per la sensibilità cutanea. Aumenta la tollerabilità agli agenti ambientali, offrendo sollievo immediato e duraturo

MULTI-RECOVERY COMPLEX, un complesso dalle avanzate proprietà riparatrici che favorisce il ripristino della barriera cutanea, rafforzando le difese naturali

ULTRA-SOOTHING COMPLEX, un’esclusiva associazione di sostanze lenitive e idratanti che insieme a preziosi pigmenti minerali riduce la visibilità dei rossori transitori e permanenti, uniformando l’incarnato.

Abbiamo provato alcuni dei prodotti De-Sense instant relief e ve ne parliamo di seguito:

Siero SOS Tetrapeptide-15

Partiamo dal ‘Siero SOS’ (olio di Argan/GPI) un booster intensivo ultra-attivo ai peptidi bmimetici, consigliato per pelli ipersensibili e reattive. Questo prodotto va applicato al mattino e alla sera, prima della crema, massaggiando con movimenti circolari fino ad assorbimento. Sul viso rilascia un’immediata sensazione di freschezza (niente effetto appiccicoso!) e un profumo delicato e piacevole. Il suo compito è quello di rafforzare la barriera cutanea, preparando la pelle all’applicazione della crema.

Crema idratante Tetrapeptide-15

Crema idratante De-Sense instant relief. Foto @ufficiostampa

La linea De-Sense instant relief prosegue il suo percorso per combattere l’ipersensibilità cutanea con la Crema idratante – Tetrapeptide-15 (Vitamina E/GPI), un prodotto a rapido assorbimento che promette di ridurre i segni dell’ipersensibilità cutanea aumentando la tollerabilità della pelle alle aggressioni esterne (agenti atmosferici, freddo eccessivo, etc.). Da applicare, in piccole quantità, con un’apposita spatolina (già presente nella confezione), al mattino e alla sera (dopo il siero di cui vi abbiamo già parlato), la crema idratante De-Sense ha una texture leggera, che si assorbe facilmente, lasciando la pelle molto morbida e liscia al tatto.

CC Cream colour corrector Pentapeptide SPF 30

CC Cream De-Sense instant relief. Foto @ufficiostampa

Bioline Jatò ha pensato anche a coloro che, oltre a proteggere la pelle ipersensibile, vogliono donarle un naturale effetto correttore. Per questo, rientra nella De-Sense instant relief una CC Cream color corrector. Una crema leggera e colorata che protegge viso e collo, minimizzando le loro imperfezioni. Si tratta di una tonalità universale (per questo viene realizzata soltanto in una colorazione), adatta a tutti i fototipi. Si tratta di un prodotto protettivo (SPF30), adatto a proteggere la pelle da freddo e sole. Non aspettatevi un cosmetico coprente come un normale fondotinta, ma una crema colorata che uniforma, lasciando un effetto assolutamente naturale.

La CC Cream va applicata al mattino, dopo il siero e la crema.

Fa parte della linea De-sense instant relief anche una Crema nutriente Tatrapeptide 15 (con olio di riso e aciso glicirretico) e una serie di prodotti per il trattamento professionale reperibili presso centri estetici specializzati.