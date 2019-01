Pennelli make up, set di qualità a meno di 20 euro

Avere un set completo di pennelli trucco di qualità è il sogno di ogni donna. Da quello più grande per il fard, a quello più sottile per una precisa applicazione di eyeliner e ombretti in crema. Lo desideriamo fin da bambine ma, spesso, resta un sogno chiuso nel cassetto, perché alcuni set di pennelli make up hanno costi davvero spropositati.

Set pennelli trucco economici (ma di qualità)

Beh, abbiamo una buona notizia: esistono set di pennelli trucco di buona qualità ad un prezzo più che accessibile. Abbiamo, a questo proposito, selezionato 5 set di pennelli a meno di 20 euro. Eccoli:

1. Set Pennelli Abody

Un set da 10 pennelli make up professionale, con manico nero e oro e setole di diverse dimensioni, realizzate con materiale di alta qualità. Questo kit per è consigliato anche per l'utilizzo di trucchi in crema e liquidi, poichè permette una buona distribuzione dei prodotti.

Scopri di più su Amazon a 8,99 euro

2. Set pennelli trucco Anjou

Un set composto da ben 16 pennelli per un make up da vere professioniste. Il kit è formato da 7 spazzole grandi e 9 pennelli di precisione. Tutte i 'capelli' sono realizzati con fibre dense, vellutate, soffici e non testate sugli animali. Il set di pennelli make up si presenta come un prodotto elegante, disponibile in 3 colorazioni (bianco, rosa e borgogna) ed è perfetto anche come regalo.

Scopri di più su Amazon a 17,99 euro

3. Pennelli trucco Cadrim

Una comoda borsetta, da portare sempre con sé, per realizzare un trucco professionale non solo a casa, ma anche in ufficio o in viaggio. Cadrim propone un set di 24 pennelli, ben organizzati con appositi divisori. Sei più grandi, pensati per l'applicazione del fard, della cipria, della terra, per la realizzazione di un contouring impeccabile; gli altri per applicare ombretti, matita sulle sopracciglia e, perché no, anche rossetti e lipgloss. Un set che soddisferà anche le più esigenti.

Scopri di più su Amazon a 11,99 euro

4. Set pennelli trucco e spugnetta

Un set nel quale, oltre a numerosi pennelli per un make up a regola d'arte, c'è anche una comoda spugnetta per una uniforme applicazione del fondotinta. Parliamo del kit make up di Emax Design, contenente 10 pezzi: 5 pennelli grandi e 5 piccoli, tutti realizzati con materiale di qualità e setole ad alta densità e una spugna professionale senza lattice, anallergica e inodore. La comoda sacchetta in cui riporre tutto, rende questo set di pennelli trucco comodo da tenere sempre in borsa.

Scopri di più su Amazon a 10,99 euro

5. Pennelli make up Bestore

Un set di 16 pennelli per make up professionale, pensati per applicazione di fondotinta liquido, fard, ombretti, eyeliner e per disegnare e riempire le sopracciglia. Dalla linea chic ed elegante, con manico nero e oro-rosa, sono perfetti anche per fare un regalo ad un'amica, alla mamma, alla sorella.

Scopri di più su Amazon a 13,99 euro