Pinzette per sopracciglia: le migliori da acquistare

Avere sopracciglia curate fa la differenza, soprattutto in una donna. Ne cambia lo sguardo, la rende ordinata, pulita, più bella. Per questo avere le pinzette per sopracciglia giuste è fondamentale. In commercio ne esistono di diversi tipi ma, le più consigliate dagli esperti del settore, sono quelle in acciaio inox. Esistono poi le pinzette oblique, quelle dritte, quelle appuntite, ognuna con la sua funziona precisa.

Oggi vi suggeriamo le migliori pinzette per sopracciglia da acquistare online:

Per chi ama la perfezione, anche quando si parla di sopracciglia, il set Ealicere è l'ideale: contiene ben 3 pinzette in acciaio inossidabile. La prima, a punta obliqua, è ideale per i peli spessi. La seconda, a punta dritta, è utile per afferrare i peli piccoli. Infine, la terza, a punta appuntita, è consigliata per peli incarniti o per zone particolarmente sensibili, come naso e baffetti.

Un set completo da 4 pinzette professionali per sopracciglia di Fabcare. Una pinzetta piatta, una ad angolo affilata, una appuntita e una angolata. Tutte le pinzette sono caratterizzate da un corpo robusto in acciaio e da un rivestimento speciale in nero opaco, per evitare slittamento durante la rimozione dei peli.

Una pinzetta per sopracciglia professionale con punte oblique di qualità, in acciaio inossidabile. Caratterizzata da estremità molto affilate, perfette per una depilazione impeccabile.

Un set di pinzette multicolor, vivaci e professionali. Si ratta di pinzette di precisione, in acciaio inox, con un rivestimento di vernice anti-corrosione. Un kit firmato GXQS da portare sempre con sé grazie alla pratica custodia che contiene anche un paio di forbicine.

Un kit davvero completo, con 3 pinzette diverse (una piatta, una angolata e l'altra appuntita), rasoio per accorciare la lunghezza della peluria e stensil per dare diverse forme alle sopracciglia. Un set professionale, perfetto anche per fare un regalo.

