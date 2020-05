4 prodotti per truccare e tingere le sopracciglia

Avere sopracciglia naturalmente folte è un desiderio che accomuna tantissime donne, ma non tutte hanno questa fortuna. Infatti, tra depilazioni eccessive, genetica o terapie mediche invasive, spesso ci si ritrova con sopracciglia molto fini, quasi inesistenti o con "buchi" che ne rovinano l'aspetto. Ma, per fortuna, anche in questo caso arriva in nostro aiuto il mondo del make up: grazie a trucchi e tinte specifiche, infatti, si possono ottenere sopracciglia folte, dall'aspetto naturale e curato. Abbiamo quindi selezionato i migliori prodotti in vendita su Amazon.it per la cura delle sopracciglia: scoprili subito!

Questa matita per sopracciglia dal tratto iper-sottile consente di ottenere un effetto infoltente mantenendo un look naturale. Disponibile in 8 colori diversi (Taupe, Blonde, Auburn, Chocolate, Ash Brown, Brunette, Espresso e Black), è dotata di una mina sottilissima, che ti aiuta a disegnare e definire le sopracciglia con precisione, e di un pettinino a spirale, per modellarle prima di applicare la matita. Ideale per sopracciglia rade, ha un finish naturale e a lunga durata, per sopracciglia perfettamente definite, ben sagomate e piene.

Gli stencil sono la soluzione ideale per chi non ha molta manualità o per le principianti desiderose di imparare come truccare le sopracciglia alla perfezione. Riutilizzabili e pratici, garantiscono uno stile preciso ed impeccabile e sono facilissimi da usare: basterà poggiare lo stencil su un sopracciglio e seguirne la forma con la matita o la tinta colorante, per poi invertirlo e procedere con l'altro sopracciglio. Il set si compone di 24 stencil di forme e dimensioni diverse, realizzati in silicone e privi di colla, resistenti, facilmente lavabili e riutilizzabili.

Un gel che ti permette di avere sopracciglia sempre in ordine con un unico passaggio. Dal risultato naturale, questo gel dura tutta la giornata senza sbavature, è resistente all'acqua e dona un effetto pieno, omogeneo e definito. Ideale per sopracciglia rade o sottili, è facile e veloce da stendere, soprattutto se applicato con un pennello angolato.

Tinta per sopracciglia che si compone di un mini kit con tutto il necessario per produrre il composto colorante; la tinta dura fino a 20 giorni, non tinge la pelle ma soltanto i peli, dona un effetto definito ma molto naturale e si mantiene bene nel tempo, andando a sfumare e sbiadire in modo graduale. Inoltre, le istruzioni sono chiare e intuitive ed il kit è facile da usare, veloce, pratico e dall'ottimo rapporto qualità prezzo.

