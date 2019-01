Purificare la pelle dopo le feste, in 5 step

Superate le feste, è tempo di rimettersi in riga, non soltanto con la palestra o con la dieta, anche con un programma di disintossicazione e purificazione della pelle. Ebbene sì: dolci di natale, tavole imbandite, orari sregolati, alcol hanno provocato diversi danni anche al viso e, probabilmente, ve ne sarete resi conto. Come recuperare ai guai ormai fatti? Con un programma detox per la pelle.

Di seguito 5 step, da seguire alla lettera, per ridonare vigore, luminosità e salute all'epidermide:

Step 1 - Scrub per il viso

Via le impurità, la cellule morte, ridonate lucentezza al viso con uno scrub fatto in casa o già pronto. Applicatelo sul viso con le mani o con l'ausilio di una spatola/spugnetta, esfoliate senza esagerare con la forza e risciacquate accuratamente.

Step 2 - Maschera purificante per il viso

Proseguite con una coccola di circa 10-15 minuti. Una buona maschera per il viso all'argilla sfiammerà le irritazioni e i rossori (causati anche dagli sbalzi di temperatura) ed eliminerà le impurità di viso e collo. Applicatela, dopo aver lavato il viso con acqua e latte detergente e lasciatela agire per il tempo necessario. Se la vostra pelle è particolarmente irritata e stressata, aggiungete alla maschera una goccia di olio essenziale (tea tree oil, olio di cocco, olio di mandorla o di macadamia).

Step 3 - Borse e occhiaie

Aver dormito poco, aver fatto le ore piccole, aver perso quel ritmo faticosamente conquistato nei mesi precedenti al Natale ha le sue ripercussioni sugli occhi. E' inevitabile. Se dopo le feste notate borse e occhiaie più evidenti, è ora di prendersi cura di loro con alcuni 'trucchetti'. Mai sentito parlare delle mascherine gel da tenere in frigo e da applicare fredde sugli occhi? Puoi indossarle comodamente durante la notte e notare i risultati già al mattino successivo.

Step 4 - Acqua Micellare

Una buona acqua micellare all'acqua di rose ha il potere di sfiammare, di rinfrescare e rigenerare la pelle dopo le feste. Dopo aver seguito gli step 1,2 e 3, mettete questo prodotto su un dischetto cosmetico, tamponate bene tutto il viso. La pelle vi ringrazierà.

Step 5 - Crema lenitiva e idratante

Terminiamo questo 'percorso detox' per la pelle con l'applicazione di una crema lenitiva e idratante. Un'ultima coccola che rigeneri al 100 per cento la pelle, facendola sentire come nuova.