Guida all'acquisto: la recensione del set di ciglia finte con eyeliner magnetico più amato

Le ciglia finte con eyeliner magnetico sono indubbiamente le più facili da applicare, anche per le meno esperte e per chi non è particolarmente dotata di capacità manuali, ma la semplicità nell'applicazione non è l'unica caratteristica che rende le ciglia finte di D.obsessed le più amate ed acquistate. Queste ciglia finte, infatti, sono anche leggere, riutilizzabili e molto resistenti: vediamo allora tutto quello che c'è da sapere sul set di ciglia magnetiche marcato D.obsessed.

Le ciglia finte con eyeliner magnetico di D.obsessed sono realizzate a mano in fibra naturale di ottima qualità e sono dotate di 5 micro-magneti ciascuna: questi ultimi, assieme alle particelle magnetiche ultrafini che si trovano all'interno dell'eyeliner, assicurano una tenuta eccezionale a queste ciglia finte senza bisogno di utilizzare colla o adesivi. Veloci e facili da applicare, sono anche ultraleggere, morbide e molto comode da indossare, mentre la curvatura flessibile gli permette di aderire perfettamente al contorno dell'occhio, conferendogli eleganza e profondità.

Inoltre, se utilizzate e conservate correttamente, posso essere riutilizzate tantissime volte, non irritano gli occhi, non danneggiano le ciglia naturali e sono prive di solfati e ftalati.

L'eyeliner magnetico è di alta qualità, resistente all'acqua, non sbava ed ha un pennello molto preciso; inoltre si stende facilmente, si asciuga rapidamente e si rimuove facilmente con qualunque struccante per trucco waterproof, senza lasciare residui.

Per utilizzare correttamente le ciglia finte di D.obsessed, agita bene il flacone e poi applica delicatamente l'eyeliner magnetico sulla radice della ciglia, in modo che l'angolo interno e quello esterno dell'occhio risultino più spessi; lascia asciugare l'eyeliner per circa 1 minuto, poi posiziona le ciglia finte magnetiche sulla parte superiore delle ciglia naturali. Ricordati sempre di essere molto delicata, sia quando applichi che quando rimuovi le ciglia finte.

Oltre all'eyelinear magnetico, e a due paia di ciglia finte magnetiche - un paio da giorno ed un paio da sera, più lunghe e folte - all'interno del set troverai anche un comodo applicatore per posizionare le ciglia e uno scovolino per pettinarle, il tutto racchiuso in una confezione rosa shocking, molto carina e femminile.

Se ami puntare tutto sullo sguardo e cerchi un prodotto di qualità e facile da applicare, per un effetto naturale ma, allo stesso tempo, elegante e sofisticato, il set di D.obsessed è quello che fa per te: provalo subito!

Scoprilo in vendita su Amazon.it