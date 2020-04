La recensione del siero per ciglia e sopracciglia di Poppy Austin, 100% biologico, vegano e naturale

Le cause che portano ad avere ciglia e sopracciglia deboli e rade possono essere diverse e numerose: dall'utilizzo di prodotti aggressivi, sia per il make up che per la pulizia di occhi e viso, al ricorso eccessivo a ciglia finte e piegaciglia, ma anche per procedimenti medici invasivi o per semplice propensione genetica.

Ma oggi, tutti possono ottenere ciglia folte e seducenti e sopracciglia ben definite grazie al siero di Poppy Austin, un prodotto biologico, vegano e naturale capace di fortificare, infoltire e stimolare la crescita di ciglia e sopracciglia; vediamo quindi più nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo fantastico siero.

Il siero per ciglia e sopracciglia di Poppy Austin è un prodotto ricco in vitamine, antiossidanti ed acidi grassi essenziali che allunga, inspessisce, volumizza, idrata e ripara sia le ciglia che le sopracciglia.

Per sfruttarne appieno le capacità nutrienti ed idratanti, questo siero deve essere utilizzato per almeno tre mesi consecutivi, applicandolo una volta al giorno prima di andare a dormire e dopo esserti struccata; inoltre, la sua applicazione risulta davvero facile e veloce, grazie alla presenza della morbida testina per mascara.

Ipoallergenico e realizzato con ingredienti* naturali, biologici, delicati e non irritanti, questo siero può essere utilizzato in sicurezza anche con lenti a contatto ed extension per ciglia e può essere anche applicato come primer trattante prima del mascara. Infatti, la formula del siero di Poppy Austen si basa su vitamine ed acidi grassi essenziali, per rivitalizzare ogni follicolo pilifero dalla radice alla punta, e sull'esclusivo complesso allungante certificato vegano NATUREGRO®, con estratti di biotina, olio di ricino, caffeina, olio di argan, vitamina E ed aloe vera.

Ma non è tutto: oltre ad essere un prodotto naturale e biologico, questo siero è certificato vegano e non testato sugli animali ed è privo di olio di palma, glutine, colori o fragranze artificiali. Inoltre, il tubo che contiene il siero è realizzato in bambù lavorato a mano e proveniente da fonti sostenibili, mentre l'elegante confezione è realizzata in cartone totalmente riciclato (0 plastica), con una chiusura magnetica ed il marchio autentico Poppy Austin.





Il siero per ciglia e sopracciglia di Poppy Austin è quindi un prodotto dalla formula naturale e delicata, efficace e cruelty free. Inoltre, l'azienda produttrice ha un'ottima politica di rimborso: se dopo un utilizzo continuo di almeno sessanta giorni non sei soddisfatta del risultato, sarai completamente rimborsata!

*Ingredienti: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Lactobacillus / Quinoa Ferment Extract Filtrate, Argania Spinosa Kernel Oil, Adansonia Digitata Oil, Brassicyl Isoleucinate Esylate, Phospholipids, Brassica Alcohol, Ricinus Communis Seed Oil, Biotin, Leuconostoc / Radish Root Ferment, Tocopherol, Capryloyl Glycerin.