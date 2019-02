Rossetti rosa: i migliori prodotti per labbra 'confetto'

Avere labbra perfette è tra le priorità di ogni donna. C'è, poi, chi preferisce il classico rossetto rosso, chi predilige le labbra nude e chi vuole ottenere un effetto chic e romantico con un bel rossetto rosa.

Oggi vi suggeriamo 5 rossetti rosa, di marca e ad un ottimo prezzo, da poter acquistare direttamente online:

Partiamo con un prodotto Collistar: il rossetto Twist gloss ultrabrillante, con acido ialuronico e pro-collagene, n. 203 legno di rosa. Un rossetto rosa di buona qualità, di lunga durata, idratante e dall'effetto lucido molto bello.

Scopri di più su Amazon a 10,90 euro

Rimmel propone un rossetto rosa brillante ma delicato. E' quello della linea Kate Moss Lasting Finish (numero 03). Un prodotto, ispirato alle labbra della bellissima attrice, la cui formula è arricchita con diamante nero per riflettere la luce e donare alle labbra un effetto liscio e splendente.

Scopri di più su Amazon a 5,90 euro

Per labbra romantiche, sensuali ed extra lucide, Maybelline New York propone il suo rossetto Superstay Matte Ink Liquido a Lunga Tenuta. Il colore è il 30 Romantic e si presenta come un lipgloss coprente, per labbra da baciare. La sua tecnologia effetto inchiostro, si fissa sulle labbra senza seccarle.

Scopri di più su Amazon a 7,69 euro

L'Oreal Paris ha firmato un rossetto rosa effetto matte a lunga durata, nella colorazione 640 Erotique. Un rosa antico, molto raffinato che, oltre a rendere le labbra romantiche, tiene alla loro salute, grazie all'olio di camelia per comfort e idratazione, all'olio di jojoba per una lunga tenuta e zero sbavature e ad una formula in gel per una sensazione di leggerezza.

Scopri di più su Amazon a 9,99 euro

Max Factor ha creato il rossetto Lipfinity Lip Colour, un prodotto a lunga durata, effetto gloss, idratante e con applicazione bifase, disponibile anche nella nuance 020 Angelic, una colorazione rosa perlato, delicata e molto chic.

Scopri di più su Amazon a 7,90 euro