San Valentino, 5 collezioni make up per celebrare la festa degli innamorati

Oltre al regalo da fare al tuo lui, alla meta più romantica dove andare con il partner, al look da sfoggiare per il 14 febbraio, San Valentino è l'occasione giusta anche per fare un regalo a se stesse: magari scegliendo tra una delle tante collezioni di make up dedicate alla festa degli innamorati.

Ombretti, rossetti, lipgloss e tanto altro a tema 'love' per celebrare il San Valentino all'insegna della bellezza. Ecco alcuni prodotti di make up e beauty dedicati a questa ricorrenza:

1. Valentine Collection di Kylie Jenner

Dopo il successo della collezione di Halloween, Kylie Jenner lancerà il 1 febbraio la Valentine Collection. Lipstick che si chiameranno 'The forever set', 'The lover set', 'The soulmate set', una palette di ombretti anche questi dai nomi 'amorosi' come 'First date', 'Romance', etc. Una collezione di trucchi che, sicuramente, farà impazzire le più giovani e che sarà acquistabile - dal 1 febbraio - sullo shop online di Kylie Cosmetics.

2. Valentine's Collection Kiko

Anche Kiko Milano, noto brand di make up, propone una collezione interamente dedicata alla festa degli innamorati. Rossetti, ombretti, blush tutti a forma di cuore. Tanti colori, dal rosso al rosa, dal viola all'argento glitter. Una collezione molto luminosa e trendy.

3. Sephora 'regalati una fragranza'

Sephora non dedica una collezione make up e beauty al San Valentino ma lancia il content 'Regalati una fragranza', proponendo alle sue clienti una selezione di profumi di marca tra cui scegliere. La vetrina è molto ricca e farà, senza dubbio, impazzire le patite di eau de toilette.

4. Make up San Valentino di Yves Saint Laurent

Anche Yves Saint Laurent fa innamorare le sue clienti con due prodotti di make up dedicati a San Valentino. Una linea di lipstick Voluptè Plump, eleganti, raffinati e con stampato un cuore al centro del prodotto. Si tratta di rossetti disponibili in 5 nuance differenti. A questi lipstick, YSL ha scelto di abbinare una penna magica con cuori per eliminare in un secondo ogni imperfezione e segno di stanchezza. Il packaging di entrambi i prodotti è oro con tanti cuori stampati.

5. Collezione 'Love' di Wycon

Numerosi prodotti a tema love anche in casa Wycon. Il brand di make up mette in campo ombretti, mascara, lipstick, correttori dedicati all'amore e, nello specifico, alla festa degli innamorati. Mascara incurvante e volumizzante 'Love of my life', palette 'My love story', rossetto stick 'Shiny Love' e tanto altro

