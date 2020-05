Guida all'acquisto: il set completo per la cura delle sopracciglia

Le tendenze moda 2020 prevedono sopracciglia piene, naturali e curate. E per riuscire ad avere una forma perfetta anche senza l'aiuto dell'estetista arriva in nostro soccorso il set di Gibot. Pronta per avere sopracciglia dalla forma naturale e folta ma senza un pelo fuori posto?

Il set per sopracciglia marcato Gibot è un set completo e professionale che si distingue per la qualità dei materiali e il prezzo economico e vantaggioso. All'interno del set troverai:

1 pinzetta per sopracciglia

1 paio di forbici per sopracciglia

1 pettine per sopracciglia

1 matita per sopracciglia di colore nero con pennello

di colore nero con pennello 1 rasoio per sopracciglia

1 custodia da viaggio in eco pelle

Le pinzette sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità, hanno un'ottima presa e la punta inclinata, per non tralasciare neanche i peli più sottili; il rasoio è anch'esso realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità ed è dotato di manico ergonomico, che lo rende comodo e pratico da usare, mentre le forbici, sempre in acciaio inossidabile, hanno occhielli ampi, che consentono una presa comoda e sicura.

Il pettine Dual Eyebrow Brush ha una doppia funzione: il lato con setole in fibra naturale ti permette di modellare le sopracciglia, mentre il lato a denti stretti le separa ed è l'ideale anche per aiutarti a pettinarle prima di procedere con le forbici o il rasoio. Infine, la matita per sopracciglia è di colore nero ed è dotata di un comodo spazzolino, per stendere il colore in modo omogeneo e dare alle sopracciglia un aspetto pieno e naturale.

La confezione si presenta elegante, anche grazie alla custodia in similpelle nera con zip, comoda per conservare tutti gli accessori e pratica da portare in borsa. Inoltre, al suo interno tutti i componenti sono raccolti ed inseriti perfettamente ed il contrasto rosso e nero ne facilita l'individuazione.

Il set per la cura delle sopracciglia di Gibot è quindi un set completo e professionale, di ottima qualità e in vendita ad un prezzo eccezionale: provalo subito!

